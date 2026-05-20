Baie-Comeau : la Médaille du député remise à Dany Belzile

Le pharmacien et président de La Vallée des Roseaux, Dany Belzile, a reçu la Médaille du député des mains d’Yves Montigny. Le député de René-Lévesque a salué l’immense contribution de cet homme « indissociable de la bienveillance à Baie-Comeau », notamment pour son rôle clé au sein de la maison de soins palliatifs.

Le député Yves Montigny a remis la Médaille du député à Dany Belzile, le 19 mai, lors d’une cérémonie tenue à La Vallée des Roseaux à Baie-Comeau.

L’événement s’est déroulé en présence de membres de la famille du récipiendaire, de bénévoles et d’employés de l’établissement. Le choix du lieu se voulait symbolique pour celui qui a longtemps présidé aux destinées de la maison de soins palliatifs.

Par cette distinction honorifique, le député a voulu souligner « le parcours exceptionnel » d’un homme reconnu autant pour son engagement communautaire que pour sa carrière en pharmacie. M. Montigny décrit M. Belzile comme « un véritable pilier du tissu social régional », saluant sa rigueur professionnelle et sa compassion.

Son implication à la tête de La Vallée des Roseaux a particulièrement été mise de l’avant. Sous sa présidence, l’établissement s’est imposé comme une référence en soins palliatifs sur la Côte-Nord.

« C’est pour moi un immense honneur de remettre aujourd’hui la Médaille du député à monsieur Dany Belzile », déclare le député.

« On dit souvent que les roseaux plient, mais ne cassent pas. Eh bien, si les roseaux tiennent si bien, c’est en grande partie grâce à la force tranquille de M. Belzile et tous les bénévoles impliqués. Merci, M. Belzile, pour votre rigueur, votre compassion et cet héritage de bienveillance que vous bâtissez jour après jour. »

L’élu provincial a également souligné le rôle joué par M. Belzile lors de l’intégration de l’aide médicale à mourir au sein de l’établissement. Il a su accompagner cette transition « avec une très grande humanité », en veillant au respect des volontés des patients et de leurs proches.

La Médaille du député est remise par les membres de l’Assemblée nationale du Québec à des citoyens s’étant distingués par leur engagement et leur contribution à leur communauté. Elle vise à reconnaître des parcours marquants ayant un impact significatif dans leur région.