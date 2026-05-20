Bientôt une usine d’eau potable plus performante à Chute-aux-Outardes et Ragueneau

Le maire de Chute-aux-Outardes, Christian Malouin, prévoit que les citoyens de la municipalité bénéficieront de la nouvelle usine de traitement des eaux en 2028.

La majorité des analyses nécessaire ont été effectuées et le projet partira en appel d’offres à la fin de l’année 2026.

« Présentement, il y a plusieurs enjeux liés à la qualité de l’eau dans les changements de saison comme au printemps et à l’automne. La fonte des neiges et les grandes pluies amènent des eaux de surface qui doivent être plus traitées. Dans ces cas-là, on est obligés d’émettre des avis d’ébullition préventifs », explique le maire de Ragueneau, Steve Berthiaume.

La nouvelle usine de traitement des eaux desservira Chute-aux-Outardes et Ragueneau, comme le fait déjà celle actuelle.

D’après Christian Malouin, la nouvelle usine sera dotée d’une meilleure technologie de filtration, pour répondre aux normes toujours plus exigeantes.

« Avec la nouvelle usine, on aura pratiquement plus de problèmes, les enjeux vont être prévenus », ajoute le maire de Ragueneau.

La construction du projet aura lieu en périphérie de la municipalité et la construction d’un stationnement sécuritaire est déjà envisagée pour le sentier de l’ancienne centrale.

« Dès que la nouvelle usine sera en service, on pourra se concentrer dessus, mais c’est déjà sur la table », assure le maire de Chute-aux-Outardes.