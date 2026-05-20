De gros noms en humour cet automne au Centre des arts de Baie-Comeau

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Par Roseline Pelletier 5:11 PM - 20 mai 2026 Initiative de journalisme local
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Le Centre des arts de Baie-Comeau lance sa programmation d'automne sous le thème de la '' récolte ''. Photo Roseline Pelletier

La programmation automnale du Centre des arts est officiellement dévoilée ce soir, à l’Espace Alcoa. De septembre à décembre 2026, les humoristes Arnaud Soly, Patrice l’Écuyer, Maxim Martin, André Sauvé et Philippe Laprise monteront sur scène. 

Arnaud Soly revient avec son deuxième one-man-show : bon jus. Son premier spectacle : Stand-up lui avait valu un billet d’argent pour la vente de plus de 25 000 billets.

C’est après 32 ans loin des planches que l’animateur Patrice L’Écuyer présente son tout premier one-man-show, intitulé Après seulement 32 ans d’absence sur scène. L’animateur, qui a toujours flirté avec l’humour au cours de sa carrière, relèvera le défi de faire rire le public, tout seul sur scène. 

De son côté, Maxim Martin présentera aux Baie-Comois son sixième one-man-show intitulé : Bon chien. Après les cinq autres le précédent, un livre et une série télévisée, l’artiste s’ouvre sur « son chemin parsemé de petites et de grandes frustrations vers la zénitude ».  

André Sauvé transportera une fois de plus le public du Centre des arts au cœur de son esprit. Pour ce quatrième spectacle, intitulé Naturellement, l’humoriste propose un nouveau voyage intérieur, mais cette fois-ci abordé sous l’angle de la nature qui entoure les humains. 

Philippe Laprise sera le dernier humoriste de la saison automnale au Centre des arts. Il clôturera ce chapitre avec son cinquième spectacle solo : Au sommet, une production qui se veut une sorte de célébration de ses 50 ans. L’artiste se questionnera sur « ce que c’est réellement d’être au sommet à notre époque, où tout évolue rapidement ». 

Place au théâtre (à la musique et à la danse aussi)!

Le volet théâtral proposera de profondes réflexions avec Flambant nu des Éternels Pigistes et Sciences Po 101, une pièce racontant le parcours politique de Catherine Dorion. Les productions Lumières, lumières, lumières, Le livre magique, Agamemnon in the ring et Neige sur Abidjan complètent l’affiche.

La scène musicale offrira aux Baie-Comois les nouveaux albums de France D’Amour, Alicia Moffet, Bleu Jeans Bleu, Marina Orsini, Clément Jacques ainsi que d’Elliot Maginot. 

Le public aura aussi droit à l’hommage de Dan Bigras à Gerry Boulet, au 50e anniversaire de La Bottine souriante avec leur  spectacle Domino! et au spectacle de la formation ONE, qui fera revivre le groupe ABBA. 

Les flambettes III, Le Groupe Embargo, Banista, Ping Pong go et Les Lunatiques fouleront eux-aussi les planches du Centre des arts. 

Deux productions de danse sont également à l’affiche cet automne : À corps et vins, une collaboration de la Maison Verso et de l’Agora de la danse qui offrira aux spectateurs une dégustation chorégraphique, ainsi que L’âme du poète de Margie Gillis. Le public pourra aussi découvrir la proposition circassienne La noce d’Alphonse. 

Finalement, deux spectacles musicaux sous le thème de Noël boucleront la boucle : Un piano pour Noël de Marie-Michèle Desrosiers, chanteuse du défunt groupe Beau Dommage, ainsi que la comédie musicale Nicolas Noël entre deux mondes. 

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