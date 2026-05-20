Le Musée de l’église Sainte-Amélie honoré à l’Assemblée nationale

Le Musée de l’église Sainte-Amélie a reçu un hommage officiel à l’Assemblée nationale du Québec le 14 mai, soulignant des décennies d’efforts consacrés à la préservation et à la mise en valeur de ce lieu patrimonial emblématique de Baie-Comeau.

L’hommage a été rendu à l’initiative du député de René-Lévesque, Yves Montigny, qui a tenu à reconnaître le travail accompli au fil des années par les bénévoles, administrateurs, employés, partenaires et citoyens ayant contribué à la sauvegarde de l’édifice devenu aujourd’hui un musée et un important lieu culturel de la Côte-Nord.

Pour l’occasion, une délégation du Musée de l’église Sainte-Amélie s’est rendue à Québec afin d’assister à cette déclaration officielle. La présidente Johanne Munger, la vice-présidente Mary-Ellen Beaulieu, ainsi que plusieurs bénévoles d’hier et d’aujourd’hui et des citoyens engagés faisaient partie du groupe présent pour cet hommage qualifié d’empreint d’émotion et de fierté.

La présidente, Johanne Munger, et la vice-présidente, Mary Ellen Beaulieu, devant le magnifique vitrail du maître Guido Nincheri, le même artiste qui signe les fresques et vitraux du Musée de l’église Sainte Amélie. La verrière a été créée en 1916 et se situe dans la bibliothèque de l’Assemblée nationale. Photo courtoisie

La délégation a été accueillie par le député et son équipe à l’Assemblée nationale. La visite a aussi permis aux participants de découvrir les lieux, d’échanger avec les représentants politiques dans une ambiance conviviale et de partager un repas avec les collaborateurs du député. Les représentants du musée ont également eu l’occasion de croiser la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette.

« Cet hommage appartient à toutes les personnes qui se sont mobilisées au fil des années. Il revient à celles et ceux qui ont donné généreusement de leur temps, de leur énergie et de leur cœur pour protéger, faire vivre et rayonner ce lieu exceptionnel. Les nommer serait impossible, mais elles se reconnaîtront certainement dans cet hommage rendu à l’ensemble de leur engagement », a souligné Johanne Munger, présidente du musée.

Véritable symbole identitaire pour la population de Baie-Comeau, le Musée de l’église Sainte-Amélie poursuit sa mission de conservation et de mise en valeur du patrimoine nord-côtier. L’institution entend également continuer à développer ses activités de médiation culturelle tout en renforçant son ouverture auprès de la communauté et des visiteurs.