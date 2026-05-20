Le Port de Baie-Comeau s’allie aux Pays-Bas pour l’énergie verte

Par Johannie Gaudreault 2:30 PM - 20 mai 2026
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La PDG du Port de Baie-Comeau, Karine Otis, lors de la signature de l’entente. Elle est accompagnée de Thorsten Helms de Fuella. Photo courtoisie

Le Port de Baie-Comeau franchit une nouvelle étape dans le développement du projet Baie des Énergies en s’alliant à l’entreprise norvégienne Fuella et au Port de Rotterdam. Cette entente internationale vise à accélérer la création d’une filière d’énergie verte et d’hydrogène à faible émission de carbone entre le Québec et l’Europe.

Le Port de Baie-Comeau a officialisé le 20 mai à Rotterdam, aux Pays-Bas, une entente de coopération stratégique avec l’entreprise norvégienne Fuella dans le cadre du World Hydrogen Summit. Le Port de Rotterdam agit également comme partenaire stratégique dans cette initiative liée au projet Baie des Énergies.

L’objectif de cette collaboration est de faire progresser le développement de chaînes de valeur de l’énergie verte et à faible intensité carbone, tout en contribuant aux efforts de décarbonation du Québec et en renforçant les liens économiques entre l’Amérique du Nord et l’Europe.

Le projet de la Baie des Énergies vise notamment à soutenir la transition énergétique des industries lourdes et des activités logistiques vers des solutions moins polluantes. Les promoteurs misent sur les ressources énergétiques renouvelables du Québec ainsi que sur l’expertise industrielle déjà présente sur le territoire.

Selon le Port de Baie-Comeau, l’initiative doit permettre la création graduelle d’un écosystème industriel intégré axé sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’innovation et le développement économique régional.

Le partenariat s’inscrit aussi dans le contexte d’une coopération croissante entre le Québec et les Pays-Bas dans les secteurs de l’énergie verte, des ressources stratégiques et des chaînes industrielles à faible empreinte carbone.

Considéré comme l’un des plus importants pôles énergétiques et logistiques d’Europe, le Port de Rotterdam apportera notamment son expertise en développement de marchés, en harmonisation des normes internationales et en structuration de chaînes d’approvisionnement transatlantiques liées à l’hydrogène vert.

Le Port de Baie-Comeau précise que les trois partenaires joueront des rôles complémentaires dans le projet. Le Port de Baie-Comeau agira comme maître d’œuvre régional afin d’assurer l’intégration territoriale et environnementale du projet.

Fuella mettra à contribution son expertise dans le développement de projets d’hydrogène vert et d’ammoniac, tandis que le Port de Rotterdam soutiendra la structuration internationale des chaînes de valeur énergétiques.

« Cette entente représente une étape concrète vers la création d’un écosystème énergétique intégré et durable à Baie-Comeau, qui soutient directement les objectifs de décarbonation du Québec tout en ouvrant la porte à une collaboration internationale significative », a déclaré la présidente-directrice générale du Port de Baie-Comeau, Karine Otis.

Elle ajoute que « le fait de s’associer à Fuella et de collaborer avec un leader mondial comme le Port de Rotterdam renforce à la fois la crédibilité et l’impact à long terme du projet Baie des Énergies ».

De son côté, le directeur général de Fuella, Thorsten Helms, affirme que l’entreprise est « fière de s’associer au Port de Baie-Comeau dans le cadre d’une initiative qui reflète un engagement commun envers la transition énergétique ».

« Le projet Baie des Énergies illustre comment l’expertise européenne et nord-américaine peut converger afin d’établir une chaîne d’approvisionnement intégrée en carburants verts pour un avenir à faible émission de carbone », a-t-il ajouté.

Par cette entente, les partenaires disent vouloir faire du projet Baie des Énergies un levier de développement économique et d’innovation à long terme, tout en positionnant Baie-Comeau comme un acteur de la transition énergétique à l’échelle internationale.

On aperçoit Emmanuel Poleman, Marc Aartsen et Monica Swanson, l’Ambassadeur du Canada aux Pays-Bas Hugh Adsett, la PDG du Port de Baie-Comeau Karine Otis, Sa Majesté le roi Willem Alexander des Pays-Bas, Thorsten Helms de Fuella, la présidente du Sénat du Canada, l’honorable Raymonde Gagné, la mairesse de Rotterdam Carola Schouten et la ministre du Climat et de la Croissance verte des Pays-Bas, Stientje van Veldhoven. Photo courtoisie

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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