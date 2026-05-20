L’UTA de Manicouagan connaît une croissance record de ses inscriptions

Portée par un engouement sans précédent, l’Université du troisième âge de la Manicouagan a plus que doublé son nombre d’inscriptions cet hiver. En quelques mois, 128 participants ont pris part aux cours et conférences offerts à Baie-Comeau.

L’antenne Manicouagan de l’Université du troisième âge (UTA) a enregistré une hausse de 203 % de ses inscriptions à la session d’hiver 2026 comparativement à la même période l’an dernier. Au total, 128 inscriptions ont été comptabilisées cette année, contre 63 en 2025.

Cette croissance importante survient au terme d’une session particulièrement soutenue, durant laquelle quatre cours totalisant 16 séances ont été offerts entre le 29 janvier et le 14 mai à la bibliothèque Alice-Lane.

Les participants ont notamment pu approfondir leurs connaissances sur des sujets variés allant de la mythologie grecque à la biologie, en passant par la nutrition et l’histoire américaine.

Katheryn Tremblay-Lauzon a présenté un cours sur la mythologie grecque, Serge Paré s’est penché sur la nutrition et le système digestif, Charles-Olivier Caron a exploré l’histoire des États-Unis de 1607 à 1945, tandis qu’Étienne Provençal a proposé des ateliers portant sur la biologie et la méditation pour une détente en harmonie avec son corps.

En plus des cours réguliers, l’UTA de Manicouagan a organisé deux conférences grand public en collaboration avec la bibliothèque Alice-Lane. L’historien Éric Phaneuf y a traité de la présence basque sur la Côte-Nord, alors que Marie-Claude Lévesque a levé le voile sur les coulisses de l’émission En direct de l’univers.

L’organisation estime que cet engouement confirme « plus que jamais l’importance de son existence pour apprendre dans le plaisir et la convivialité sans le stress rattaché aux examens avec de plus en plus de nouveaux étudiants ».

L’UTA invite d’ailleurs les personnes retraitées ou en voie de le devenir à participer aux prochaines activités offertes à la bibliothèque Alice-Lane.

La prochaine période d’inscriptions en ligne débutera le 17 août. Trois nouveaux cours seront proposés à l’automne. Dave Savard abordera la philosophie, le sens de la vie et la connaissance de soi, Serge Paré traitera des changements climatiques de la dernière décennie et Patrice Côté présentera un cours consacré à la médecine dentaire et à la santé bucco-dentaire des aînés.

Les détails concernant ces formations seront accessibles sur le site de l’UTA de l’Université de Sherbrooke : Université du troisième âge — Manicouagan.