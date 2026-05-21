Baie-Comeau High School : des élèves cuisinent pour les plus démunis

Des élèves de Baie-Comeau High School ont troqué les pupitres pour les chaudrons afin de venir en aide aux personnes dans le besoin. Leur initiative communautaire a permis de garnir le frigo communautaire de la Maison des familles avec des sacs-repas préparés de leurs propres mains.

Les élèves du programme After School Life Skills Program (ASLSP), mis sur pied par le North Shore Community Association (NSCA) pour les jeunes de la 3e à la 6e année de la Baie-Comeau High School (BCHS), ont récemment mené un projet concret de solidarité dans la communauté.

Dans le cadre de cette initiative, les jeunes ont préparé des sacs-repas destinés aux personnes dans le besoin. Les repas ont été déposés le 20 mai dans le frigo communautaire de la Maison des familles afin d’être accessibles à ceux qui souhaitent en bénéficier.

Chaque sac contenait notamment un spaghetti à la viande, un muffin aux bananes et à l’avoine, une pomme ainsi qu’une bouteille d’eau.

Le programme ASLSP vise à permettre aux élèves de développer différentes compétences de vie grâce à des activités pratiques, au travail d’équipe et à l’engagement communautaire. Pour ce projet, les jeunes ont participé à toutes les étapes de la préparation, de la confection des repas jusqu’à l’assemblage des sacs.

Les responsables du projet soulignent qu’il s’agissait pour les élèves de « poser un geste concret pour leur communauté ».

L’initiative a également permis de mettre en lumière l’implication des jeunes de Baie-Comeau High School ainsi que celle du NSCA dans la communauté nord-côtière.

Un remerciement particulier a été adressé à Christine Charlemagne pour avoir monté et dirigé le programme.