MRC de Manicouagan : un déficit moins élevé que prévu pour l’aéroport

La MRC de Manicouagan a adopté ses états financiers de 2025 et l’aéroport de Baie-Comeau termine l’année avec un déficit de 190 463 $. Dans les prévisions budgétaires, un déficit d’environ 500 000 $ était anticipé.

Alors que le plan de revitalisation de l’aéroport est toujours en construction, la MRC attribue cet écart significatif à plusieurs facteurs.

Il y a, entre autres, l’ajout d’un vol hebdomadaire par Hydro-Québec ou encore une hausse des revenus aéroportuaires d’environ 50 000 $.

« C’est aussi expliqué par des dépenses moins élevées dans certaines catégories. Les revenus sont en hausse d’environ 100 000 $ », explique Benoit St-Amand, directeur financier de la MRC de Manicouagan.

« Au niveau de la masse salariale, il y a plusieurs raisons qui font en sorte que la masse salariale était moins élevée, sans impacter les services offerts », ajoute-t-il. De plus, certains entretiens sur la machinerie ont été reportés.

Pour le préfet de la MRC, Guillaume Tremblay, il s’agit de bons résultats. « L’ajout d’un vol par semaine fait une différence. Dans le plan de revitalisation […], on va continuer sur l’idée d’aller chercher plus de vols. »

Hausse des revenus à la MRC

La MRC de Manicouagan présente, pour l’exercice 2025, un surplus à des fins fiscales de 750 359 $. Les revenus se sont élevés à 9 348 527 $, soit 1 102 443 $ de plus que dans les prévisions.

En 2025, plus de 74 % des revenus, soit 6 377 898 $, servaient immédiatement à couvrir des dépenses ou des fonds déjà attribués à des usages précis.

Il s’agit notamment de certaines quotes-parts, de revenus liés à la gestion foncière, au sable et gravier, aux terres publiques intramunicipales, au Programme d’aménagement durable des forêts ou à l’élaboration du plan climat.

« La hausse des revenus est principalement due à l’utilisation de différents fonds, donc directement liés à une dépense. Par exemple, les fonds région et ruralité », mentionne M. St-Amand.

Ces ententes et fonds spéciaux n’ont pas d’incidence sur l’excédent de fonctionnements, mais ceux-ci expliquent en grande partie les écarts entre les prévisions budgétaires et les résultats réels.

Gestion du territoire public

Dans le cadre de la délégation de la gestion de certains droits fonciers et de l’exploitation du sable et du gravier, un déficit de fonctionnement de 63 773 $ a été réalisé.

Au 31 décembre 2025, le solde du Fonds de mise en valeur de la gestion foncière s’élevait à 395 743 $.

Pour la gestion des terres publiques intramunicipales, la MRC constate un surplus de 167 472 $, principalement attribuable à la vente du bois de chablis provenant de la grande tempête de décembre 2022.

TNO de Rivière-aux-Outardes

Malgré une diminution des taux de taxation de 24 % entre 2024 et 2025, le Territoire non organisé (TNO) de Rivière-aux-Outardes a quand même terminé l’année avec un léger excédent de 321 $.

Les revenus de taxation ont atteint 1,2 M$ sur des revenus totaux de 1 472 068 $, ce qui équivaut à 20 000 $ de plus par rapport au budget 2025.

Cette hausse découle principalement des revenus provenant des permis de construction et des droits de mutation.

Au 31 décembre 2025, le surplus accumulé affecté s’élevait à 48 340 $, tandis que le surplus accumulé non affecté atteignait 866 321 $.