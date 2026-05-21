Un local temporaire pour le Pro-shop au Centre sportif Alcoa

Après plusieurs semaines d’inquiétude sur l’avenir du service, la Ville de Baie-Comeau trouve un local temporaire, au Centre sportif Alcoa, pour y installer un Pro-shop.

La Ville de Baie-Comeau confirme au Manic qu’il y a eu des discussions dans les dernières semaines pour trouver un petit local temporaire dans l’aréna à Marquette.

Elle précise qu’un « processus d’appel d’offres suit son cours » pour trouver le mandataire de ce service d’aiguisage de patins et de location d’équipements, puisqu’il s’agit d’un organisme à but lucratif.

Il n’y aura pas non plus d’impact sur les autres organismes sportifs au Centre sportif Alcoa et la réflexion pour l’optimisation des locaux sportifs se poursuit.

Rappelons que le Pro-shop est actuellement situé au Centre Henri-Desjardins, soit dans le secteur Mingan. En raison des travaux pour l’aménagement de la glace de curling, le local loué par Denis Charest, fermera à l’automne.