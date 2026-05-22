Des travaux de réfection à la centrale aux Outardes-2

Avatar photo
Par Morgane Busson 12:26 PM - 22 mai 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Ces travaux n'auront aucun impact pour les citoyens. Photo Hydro-Québec

Hydro-Québec annonce un arrêt de la centrale aux Outardes-2 du 19 au 23 mai et prévient de l’ouverture d’une vanne de l’évacuateur du barrage jusqu’au 23 mai.

D’après le chargé des relations avec le milieu de la Côte-Nord d’Hydro-Québec, Mathieu Landry-Côté, les niveaux d’eau en aval et en amont sont semblables à ceux habituels.

« Il n’y a aucun impact pour la population, c’est seulement pour que l’eau ne s’accumule pas dans le barrage pour qu’on puisse réaliser les travaux », ajoute-t-il.

L’eau déversée est visible sous le pont de la Rivière-aux-Outardes situé sur la route 138.

Avatar photo

Morgane Busson

Initiative de journalisme local

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Drakkar Sport

Jean-François Grégoire ne sera plus l’entraîneur-chef du Drakkar

Actualité

«Un mort par jour», nouvelle campagne choc de la SAAQ

Actualité Sport

Un local temporaire pour le Pro-shop au Centre sportif Alcoa

Lire également

Actualité Drakkar Sport

Jean-François Grégoire ne sera plus l’entraîneur-chef du Drakkar

Consulter la nouvelle
Actualité

«Un mort par jour», nouvelle campagne choc de la SAAQ

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 20 mai 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Le sportif St-Hubert Express de la semaine

Se termine le 5 mai 2027 Participer