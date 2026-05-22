Des travaux de réfection à la centrale aux Outardes-2

Hydro-Québec annonce un arrêt de la centrale aux Outardes-2 du 19 au 23 mai et prévient de l’ouverture d’une vanne de l’évacuateur du barrage jusqu’au 23 mai.

D’après le chargé des relations avec le milieu de la Côte-Nord d’Hydro-Québec, Mathieu Landry-Côté, les niveaux d’eau en aval et en amont sont semblables à ceux habituels.

« Il n’y a aucun impact pour la population, c’est seulement pour que l’eau ne s’accumule pas dans le barrage pour qu’on puisse réaliser les travaux », ajoute-t-il.

L’eau déversée est visible sous le pont de la Rivière-aux-Outardes situé sur la route 138.