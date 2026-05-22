Incendie aux Escoumins : le courant débranché pour éviter la propagation 

Alors qu’un incendie s’est déclenché dans une maison de la rue Bon Désir aux Escoumins à 15 h 30, le service incendie de Forestville a rapidement demandé à Hydro-Québec de couper le courant pour éviter que celui-ci se propage.

« On a été obligé de demander ça à Hydro-Québec pour sécuriser la zone. Si on ne faisait pas ça, ce n’est pas une maison, mais bien trois qui passaient au feu », indique le chef aux services incendies de Forestville, Martin Bouchard.

Selon ses informations, des fils se sont retrouvés au sol, ce qui devenait dangereux.

C’est la raison pour laquelle 1 872 adresses entre Les Escoumins et Les Bergeronnes sont privées, depuis la fin de l’après-midi le 22 mai, de courant.

Vers 18 h, Martin Bouchard indique que le feu est pratiquement éteint. Il mentionne aussi qu’une personne a été « incommodée par la fumée », mais elle a rapidement été prise en charge par les services ambulanciers.

Par ailleurs, il est trop tôt pour ce dernier de confirmer la cause de l’incendie ou le moment du retour du courant.