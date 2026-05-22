Incendie aux Escoumins : le courant débranché pour éviter la propagation 

Par Karianne Nepton-Philippe 6:30 PM - 22 mai 2026
Temps de lecture :

Un incendie s'est déclenché dans une résidence aux Escoumins le 22 mai.  Photo courtoisie

Alors qu’un incendie s’est déclenché dans une maison de la rue Bon Désir aux Escoumins à 15 h 30, le service incendie de Forestville a rapidement demandé à Hydro-Québec de couper le courant pour éviter que celui-ci se propage.

« On a été obligé de demander ça à Hydro-Québec pour sécuriser la zone. Si on ne faisait pas ça, ce n’est pas une maison, mais bien trois qui passaient au feu », indique le chef aux services incendies de Forestville, Martin Bouchard. 

Selon ses informations, des fils se sont retrouvés au sol, ce qui devenait dangereux. 

C’est la raison pour laquelle 1 872 adresses entre Les Escoumins et Les Bergeronnes sont privées, depuis la fin de l’après-midi le 22 mai, de courant.

Vers 18 h, Martin Bouchard indique que le feu est pratiquement éteint. Il mentionne aussi qu’une personne a été « incommodée par la fumée », mais elle a rapidement été prise en charge par les services ambulanciers.

Par ailleurs, il est trop tôt pour ce dernier de confirmer la cause de l’incendie ou le moment du retour du courant. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Actualité Faits divers

Un incendie se déclenche aux Escoumins

Actualité

La SOPFEU appelle à la prudence pour les prochains jours sur la Côte-Nord

Actualité Société

Tribunal spécialisé : faire à nouveau confiance au système de justice

Lire également

Actualité Faits divers

Un incendie se déclenche aux Escoumins

Consulter la nouvelle
Actualité

La SOPFEU appelle à la prudence pour les prochains jours sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 20 mai 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Le sportif St-Hubert Express de la semaine

Se termine le 5 mai 2027 Participer