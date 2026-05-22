La SOPFEU appelle à la prudence pour les prochains jours sur la Côte-Nord

Les conditions météorologiques prévues durant les prochains jours pour la région risquent d’être propices pour l’éclosion d’incendies. La SOPFEU suit la situation de très près, mais invite la population à être vigilante.

Le printemps apporte du temps sec et venteux, des conditions plus propices aux éclosions de feux de forêt. Pour la région de la Côte-Nord, la journée où les indices d’incendie seront les plus élevés est le dimanche 24 mai.

« Le calcul des dangers d’incendie au printemps, il peut monter très, très rapidement. C’est en raison du fait que c’est plus sec. La feuillaison dans les arbres va amener un peu plus d’humidité. Quand le gazon tourne au vert, ça amène aussi un peu plus d’humidité », dit Isabelle Gariépy, conseillère en prévention et en communications à la SOPFEU.

Mme Gariépy explique qu’il y a encore des secteurs de la Côte-Nord où les feuilles n’ont pas encore fait leur apparition, ce qui peut faire allumer un feu très rapidement, car l’environnement est plus sec.

« On peut juste penser au week-end dernier dans le secteur de Forestville. On a eu un incendie qui, avec les vents, est allé très rapidement pour atteindre près de 60 hectares », dit Mme Gariépy.

La SOPFEU rappelle quelques conseils de prévention pour éviter des éclosions d’incendies. Par exemple, lorsqu’on fait le ménage de notre terrain, il est mieux de préconiser le compostage plutôt que de brûler nos branches et nos feuilles mortes.

« Parce que s’il nous reste encore des feuilles mortes un peu autour, ou du gazon un peu plus asséché, ça peut courir très rapidement. Donc, évitez le brûlage domestique », dit Isabelle Gariépy. « Puis si on fait un feu de camp, bien peut-être le faire dans un foyer avec pare-étincelles. S’assurer d’avoir de l’eau à proximité, puis bien l’éteindre quand on a terminé ».