L’ex-pilote Gilles Villeneuve désigné personnage historique

En plein Grand Prix de Formule 1 du Canada, la première ministre Christine Fréchette annonce que le légendaire pilote automobile Gilles Villeneuve est désigné personnage historique du Québec.

Mme Fréchette en a fait l’annonce vendredi midi sur l’île Sainte-Hélène, à Montréal.

«C’était un geste qui s’imposait et qui était attendu de longue date et qui, heureusement, voit le jour aujourd’hui», a affirmé Mme Fréchette, devant notamment le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, et des membres de la famille de Gilles Villeneuve.

Gilles Villeneuve s’est éteint en 1982, à l’âge de 32 ans, à la suite d’un accident sur le circuit de Zolder, en Belgique.

L’histoire de Gilles Villeneuve est pour le moins unique. Après avoir fait sensation localement à Berthierville en remportant des courses de motoneige, il a attiré l’attention en battant plusieurs pilotes de Formule 1 lors d’une course de Formule Atlantique à Trois-Rivières, en 1976.

L’année suivante, à sa première saison complète avec Ferrari, il a remporté son premier Grand Prix à l’occasion de la première course disputée sur l’île Notre-Dame.

Fils d’un accordeur de piano et d’une couturière, Villeneuve a donc connu un parcours atypique pour se rendre en F1, et son décès tragique lors des qualifications du Grand Prix en Belgique, a certainement contribué à faire de lui une icône du sport automobile.

«Grâce à lui, le Québec a brillé partout de par le monde et les Québécois en ont été et continuent de l’être, très fiers», a soutenu la première ministre.

En plus de cette désignation, Gilles Villeneuve aura enfin son film biographique, cette année. Le long métrage, qui est dans les cartons depuis plusieurs années déjà, sortira dans les salles de cinéma le 11 novembre.

– Avec les informations de Tommy Thurber