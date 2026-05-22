Tribunal spécialisé : faire à nouveau confiance au système de justice

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Par Roseline Pelletier 1:18 PM - 22 mai 2026 Initiative de journalisme local
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Yves Montigny et la lieutenante Isabelle Imbeault. Photo Roseline Pelletier

Un tribunal spécialisé pour les personnes victimes de violence sexuelle et conjugale est implanté au palais de justice de Baie-Comeau. L’objectif est d’offrir un accompagnement personnalisé et de restaurer une confiance envers le système de justice. 

Les individus concernés pourront bénéficier de mesures adaptées, visant à simplifier et alléger le processus de dénonciation de leur agresseur.

Les personnes victimes seront désormais suivies par le même procureur tout au long de leur démarche, leur évitant ainsi de devoir répéter leur histoire à plusieurs personnes, à maintes reprises.

« Cet accompagnement spécialisé des victimes par une seule et même personne sera très sécurisant pour elles et pourra même encourager certaines à dévoiler les violences qu’elles ont vécues, sachant qu’elles auront accès à un soutien de cette nature », précise la lieutenante Isabelle Imbeault, responsable d’unité au poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Manicouagan.

« Les femmes disaient qu’elles n’avaient plus confiance dans le système judiciaire. J’ose espérer que ça va changer », soutient Suzie Levasseur, coordonnatrice à la maison Anita-Lebel de Baie-Comeau.

Celle-ci travaille depuis 2019 sur le rapport Rebâtir la confiance, lequel contenait plus d’une centaine de recommandations, dont le projet de tribunaux spécialisés.

Des intervenants seront aussi présents pour accompagner les personnes touchées pendant le processus judiciaire, et même au-delà de l’achèvement des démarches.

L’annonce a été faite par le député de René-Lévesque Yves Montigny, le matin du 22 mai au palais de justice de Baie-Comeau. 

De plus, une pièce aménagée spécialement pour les personnes ayant vécu des violences conjugales et sexuelles est désormais disponible au palais de justice de Baie-Comeau. « Cette pièce offre un environnement sécuritaire, chaleureux et invitant pour les victimes », souligne le député de René-Lévesque.

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Roseline Pelletier

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