Baie-Comeau veut créer un programme d’aide financière pour les commerçants des centres-villes

La Ville de Baie-Comeau accorde quelques jours supplémentaires aux entreprises et organismes des centres-villes afin de participer à un sondage qui pourrait influencer la création d’un futur programme d’aide financière adapté aux réalités du milieu.

Les commerçants, propriétaires et locataires de bâtiments commerciaux ont désormais jusqu’au 25 mai pour remplir le questionnaire mis en ligne par la Ville de Baie-Comeau. L’administration municipale souhaite ainsi rejoindre un plus grand nombre d’acteurs économiques afin de mieux cerner leurs besoins et les obstacles auxquels ils font face.

Le sondage, qui comporte 16 questions, vise notamment à recueillir des informations sur les projets d’investissement des entreprises, les freins rencontrés ainsi que les formes d’aide jugées les plus utiles, comme des subventions, des crédits de taxes ou encore une aide à la relocalisation.

« Vos réponses contribueront directement à développer un programme d’aide financière adapté à vos besoins », indique la Ville dans sa relance publiée cette semaine.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté municipale de soutenir le dynamisme et le développement des centres-villes.

Dans une publication diffusée le 15 mai sur LinkedIn, la Ville rappelait que « la voix des entreprises et organisations est essentielle » afin de mieux comprendre « les réalités, les enjeux et les priorités des entreprises et organisations du territoire ».

Les données recueillies permettront d’orienter l’élaboration d’actions ciblées pour stimuler la vitalité commerciale du secteur. La Ville assure également que les réponses transmises dans le cadre du sondage demeureront confidentielles.

Les entreprises et organismes intéressés peuvent accéder au questionnaire à l’aide du code QR diffusé par la municipalité.