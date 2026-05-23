Plus de 127 000 $ aux clubs de VTT de la Côte-Nord

Québec accorde une aide financière de 127 178 $ aux clubs de VTT de la Côte-Nord pour soutenir la sécurité et l’entretien des sentiers.

Ce montant est divisé entre cinq clubs.

Il y a le Club Quad les Aventuriers des 7 Rivières de Port-Cartier (29 937 $), le Club Manic Quad de Baie-Comeau (15 909 $) et le Club Quad Les Nord-Côtiers à Sept-Îles (27 910 $).

Le Club de VTT du Grand Nord de Fermont (21 229 $) et le Club Quad Haute-Côte-Nord à Portneuf-sur-Mer (32 191 $) font aussi partie de la liste.

L’objectif de ces aides est d’aider ces clubs avec l’entretenir de leurs sentiers et pour se procurer l’équipement nécessaire à la réalisation de leurs travaux.

Cette somme est versée pour l’année financière 2025-2026 dans le cadre du Programme d’aide financière aux véhicules tout-terrain (PAVTT).

Au total, un peu plus de 7,4 M$ sont répartis entre la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ), les clubs qui lui sont affiliés, la Fédération québécoise des motos hors route (FQMHR) et les membres qui en font partie.