Une Nord-Côtière vise les Panaméricains en haltérophilie

Originaire de Sacré-Cœur et liée à Baie-Comeau par sa famille et ses racines, Coralie Tremblay vient de franchir une étape importante de sa jeune carrière sportive en réalisant les standards de qualification pour les Championnats panaméricains juniors d’haltérophilie.

À seulement 19 ans, Coralie Tremblay poursuit tranquillement, mais sûrement, son ascension sur la scène canadienne de l’haltérophilie.

L’athlète, aujourd’hui établie à Chambly sur la Rive-Sud de Montréal, a récemment atteint le total de qualification nécessaire pour aspirer à une place au sein de l’équipe canadienne qui pourrait prendre part aux Championnats panaméricains juniors prévus au Mexique en septembre prochain.

Lors des Championnats canadiens disputés du 15 au 17 mai à La Prairie, la Nord-Côtière d’origine a enregistré un total de 188 kilos, grâce à des levées de 84 kilos à l’arraché et 104 kilos à l’épauler-jetée. Une performance qui représente son meilleur total en carrière jusqu’à maintenant.

« C’est la première fois que je fais les standards pour les panaméricains », souligne-t-elle avec enthousiasme.

Même si cette marque lui permet d’entrer dans la course, sa participation officielle n’est toutefois pas encore assurée. L’équipe canadienne sera composée d’un maximum de huit femmes et huit hommes, avec un maximum de deux athlètes par catégorie de poids.

« Ils vont prendre les meilleures au Canada. Je vais savoir probablement au mois d’août où je me situe dans le classement », explique l’athlète de la catégorie des 69 kilos.

Une découverte presque par hasard

Rien ne prédestinait pourtant Coralie Tremblay à pratiquer l’haltérophilie. C’est à l’âge de 12 ans, alors qu’elle avait été envoyée faire du bénévolat lors d’une compétition canadienne organisée par le club de son beau-père, qu’elle a découvert ce sport.

« J’ai finalement trouvé ça vraiment cool. Je voulais déjà y retourner la semaine suivante », raconte-t-elle en riant.

Rapidement, un entraîneur la prend sous son aile et lui enseigne les bases de la discipline. Sept ans plus tard, elle s’entraîne maintenant environ six fois par semaine, pour un total d’environ 18 heures d’entraînement.

Entre le cégep et le sport

En parallèle à son parcours sportif, Coralie Tremblay poursuit des études en sciences de la nature au cégep. Afin de concilier les exigences académiques et sportives, elle a choisi de compléter son programme sur trois ans plutôt que deux.

« Je voulais être capable de garder des notes raisonnables tout en continuant mon sport », mentionne-t-elle.

Grâce au programme sport-études et au soutien du programme Excellence sportive de la Rive-Sud, elle bénéficie d’un encadrement qui lui permet de mieux organiser son horaire et ses entraînements. À plus long terme, la jeune femme souhaite éventuellement étudier en architecture.

La Côte-Nord jamais bien loin

Bien qu’elle ait quitté la région très jeune, Coralie Tremblay garde des liens étroits avec la Côte-Nord, où réside encore une partie de sa famille.

Lors de ses passages dans la région, elle poursuit aussi ses entraînements au complexe Maxi-Forme de Baie-Comeau. C’est d’ailleurs à travers ces visites qu’elle a réalisé à quel point plusieurs Nord-Côtiers suivent son parcours.

« Je ne pensais pas qu’il y avait autant de gens qui me connaissaient ou qui regardaient mes compétitions. Ça réchauffe le cœur », confie-t-elle.

La jeune haltérophile participera d’ailleurs à un autre rendez-vous important du 5 au 7 juin, alors que les Championnats canadiens juniors seront présentés à Chambly. Une autre occasion pour elle d’améliorer son total et de continuer à rêver à une éventuelle première expérience internationale.