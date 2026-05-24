La lecture prend des airs d’aventure cet été sur la Côte-Nord

De Sacré-Cœur à Fermont, plusieurs bibliothèques nord-côtières proposeront cet été une foule d’activités inspirées des mystères et des enquêtes afin de donner le goût de lire aux jeunes, sans la pression de l’école.

Les jeunes de la Côte-Nord pourront une fois de plus participer au BiblioCLUB, un club de lecture estival développé par l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ). Pour cette deuxième édition, les enfants de 3 à 12 ans et nouveauté cette année, les adolescents seront invités à plonger dans un univers d’énigmes, de suspense et de découvertes littéraires.

Les bibliothèques participantes de la région sont situées à Baie-Comeau, Sept-Îles, Fermont, Sacré-Cœur et Les Bergeronnes. Ces deux dernières municipalités s’ajoutent d’ailleurs à l’initiative cette année.

« Il y a de plus en plus de bibliothèques qui se joignent au BiblioCLUB, notamment parce que la première édition a connu une belle popularité », souligne Ève Lagacé, directrice générale de l’ABPQ.

L’été dernier, plus de 14 000 jeunes Québécois ont pris part au programme. L’organisme espère attirer encore davantage de participants cette année grâce à l’arrivée de nouvelles bibliothèques et à l’ajout d’une programmation destinée aux adolescents.

Découvrir le plaisir de lire

Au-delà des livres, le BiblioCLUB mise sur une approche ludique pour favoriser la lecture pendant les vacances. Les jeunes auront accès à des carnets de lecture, des suggestions d’ouvrages, des jeux, des concours et diverses activités conçues autour du thème « Mystères et enquêtes ».

« L’objectif principal, c’est vraiment de permettre aux jeunes de découvrir le plaisir de lire », résume Mme Lagacé.

Parmi les activités proposées, les participants pourront notamment prendre part à des jeux d’évasion, des jeux-questionnaires et des défis regroupés sous une trame narrative appelée L’Énigmatique Académie, une école secrète de détectives imaginée pour l’occasion.

Chaque bibliothèque demeure toutefois libre de développer sa propre programmation. Les détails des activités locales devraient être dévoilés d’ici la mi-juin.

Des retombées positives

Selon un sondage réalisé auprès des familles participantes en 2025, près de 65 % des parents ont affirmé que le BiblioCLUB avait motivé leur enfant à lire davantage pendant l’été.

L’ABPQ rapporte également avoir reçu plusieurs témoignages faisant état d’une augmentation du temps consacré à la lecture, d’une diminution du temps passé devant les écrans et de la découverte de nouveaux auteurs.

« Certaines familles sont même venues à la bibliothèque pour la première fois grâce au BiblioCLUB. Pour nous, c’est déjà une belle réussite », indique Mme Lagacé.

L’initiative vise aussi à faire découvrir les œuvres d’auteurs québécois ainsi que les créations des 11 nations autochtones du Québec. Bien que certains titres soient offerts en format numérique, le livre imprimé demeure largement privilégié par les jeunes lecteurs.

Les familles intéressées pourront consulter la programmation de leur bibliothèque au cours des prochaines semaines ou visiter le site du BiblioCLUB pour obtenir davantage d’information.