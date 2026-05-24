Le rappeur nord-côtier Piket lance un vidéoclip

Le rappeur Alexandre Desrosiers alias Piket lance un vidéoclip de l’un de ses derniers singles. Sa chanson Sharp Life aborde notre milieu de vie régionale et met en scène le village d’adoption de l’artiste.

Lancée en 2025 sur les plateformes d’écoute de Piket, la chanson Sharp Life est le fruit d’une rencontre entre le rappeur et les gens d’Onde 09.

L’organisation est un sous-comité de Loisir et Sport Côte-Nord (URLS), qui a tenu le Forum À vive allure en mars l’an dernier.

L’événement cherchait à créer des environnements favorables à nos milieux de vie et comment la communauté peut aider à développer de saines habitudes de vie.

« Ils m’avaient invité pour écrire une chanson avec le contenu de leur forum. Je suis allé là, je me suis inspiré de ce qui se disait et j’ai construit la chanson la journée même avec ce que j’ai entendu », raconte Alexandre Desrosiers.

« Je ne savais même pas quels allaient être les sujets de discussion, je suis arrivé là et j’ai pris des notes. Dans l’après-midi, j’ai compilé tout ça et à 17 h, Sharp Life était sortie », complète-t-il.

Aux dires de l’artiste, l’organisation aurait tellement aimé le résultat qu’elle a décidé de « pousser ça plus loin » avec la réalisation d’un vidéoclip.

Alexandre Desrosiers alias Piket sort un nouveau vidéoclip. Photo Facebook

L’importance de son milieu de vie

Le thème sous-jacent à la chanson de Piket est l’importance du tissu social de son village des Escoumins, qui aurait bien pu être n’importe quel autre village, ville ou quartier de la Côte-Nord.

Le rappeur indique qu’il l’a adapté au « je » en s’inspirant de son vécu personnel et de sa vision de comment il voit son village.

« Je voulais donner un sentiment d’appartenance à mon village et leur montrer que ce n’est pas parce qu’on est loin des grandes villes qu’on est nécessairement délaissés », avance M. Desrosiers.

« On peut être fiers de ce qu’on a et d’avoir l’essentiel même si on n’est pas dans des grands centres », ajoute le rappeur.

Une année bien chargée

Les mélomanes pourront s’attendre à quelques nouveautés sous forme de chansons cet été puisque l’auteur-compositeur-interprète nord-côtier aimerait travailler sur son premier album bientôt.

« J’aimerais vraiment produire mon propre album cet hiver. Si j’ai la subvention, j’aimerais enregistrer cet automne », révèle Piket.

Il a d’ailleurs collaboré avec le capitaine du bateau l’Héritage I Jean-Philippe Rioux alias Fioz pour la pièce L’Autre bord qui est sortie récemment.

Les deux rappeurs basés d’un bord et l’autre du fleuve Saint-Laurent projettent même de faire un vidéoclip pour cette chanson, disponible sur les plateformes d’écoute de Piket.

« J’ai vraiment une idée en tête de ce que ça pourrait être et cette chanson-là parle aussi d’enjeux régionaux », témoigne Alexandre Desrosiers.