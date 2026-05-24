(PHOTOS) Une exposition par des finissants du Cégep de Baie-Comeau
Raphaëlle Dupuis Sirois, originaire de Portneuf-sur-Mer, a réalisé un recueil de poèmes sous la forme d'une pochette de CD. Elle y aborde les passages de la vie ou encore le questionnement identitaire. Photo Morgane Busson
Les finissants du programme Arts, lettres et communication du Cégep de Baie-Comeau ont réalisé le vernissage de leur exposition « Les tripes su’a table » le 21 mai à l’Alternative.
Dans le cadre de leur cours Rencontre créative, les cinq étudiants ont été chargés de créer sur ce qui les dérangeait profondément afin de faire passer un message.
L’exposition est présentée à l’Alternative jusqu’au 7 juin. Notons qu’ils ont aussi lancé leur revue artistique sur le thème « Ruines et renaissance », qui sera disponible à la Librairie A à Z.