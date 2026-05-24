(PHOTOS) Une exposition par des finissants du Cégep de Baie-Comeau

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Par Morgane Busson 1:30 PM - 24 mai 2026 Initiative de journalisme local
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Raphaëlle Dupuis Sirois, originaire de Portneuf-sur-Mer, a réalisé un recueil de poèmes sous la forme d'une pochette de CD. Elle y aborde les passages de la vie ou encore le questionnement identitaire. Photo Morgane Busson

Les finissants du programme Arts, lettres et communication du Cégep de Baie-Comeau ont réalisé le vernissage de leur exposition « Les tripes su’a table » le 21 mai à l’Alternative. 

Dans le cadre de leur cours Rencontre créative, les cinq étudiants ont été chargés de créer sur ce qui les dérangeait profondément afin de faire passer un message.

L’exposition est présentée à l’Alternative jusqu’au 7 juin. Notons qu’ils ont aussi lancé leur revue artistique sur le thème « Ruines et renaissance », qui sera disponible à la Librairie A à Z.

Leslie Riverin Moreau, originaire de Pessamit, a voulu aborder les réalités autochtones, en particulier celui des femmes et enfants autochtones disparus et assassinés, mais également le manque de moyens mis en place par le gouvernement. Photo Morgane Busson

Il était possible de se coucher à terre pour avoir un meilleur point de vue sur la structure d’Athéna Boudreau, représentant les douleurs chroniques chez les jeunes, les femmes et les personnes appartenant à la diversité de genre et d’ethnie. Photo Morgane Busson

Anthoine Genest a quant à lui souhaité représenter sa crainte vis-à-vis de l’avenir en créant des personnages déshumanisés. Photo Morgane Busson

Jade Tremblay traite la sécurité des femmes dans la société en représentant la tendance des réseaux sociaux « Man or Bear » qui demandent aux femmes de choisir entre un homme et un ours. Photo Morgane Busson

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