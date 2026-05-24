Un feu de forêt déclenché par une collision à Baie-Trinité

Par Renaud Cyr 6:02 PM - 24 mai 2026
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Accident sur la route 138 à Baie-Trinité Photo courtoisie

Une collision entre deux véhicules sur la route 138 a causé un feu de forêt dans le coin de Baie-Trinité à la hauteur du rang B.

Au moment d’écrire ces lignes, le feu couvrait une superficie approximative de 20 hectares selon le site de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

La conseillère à la prévention et aux communications à la SOPFEU Melanie Morin fait savoir que huit pompiers de la SOPFEU sont sur place, et « que la situation est en cours ».

Elle fait savoir que le feu se trouve sur le long de la 138, et que la zone compte certaines résidences de particuliers.

La collision survenue en fin d’après-midi a impliqué quatre personnes, dont un octogénaire qui a subi des « blessures graves », rapporte le porte-parole pour la Sûreté du Québec Hugues Beaulieu.

On ne connait pas encore la cause de la collision.

Les types des deux véhicules ne sont pas encore connus, et les trois autres occupants auraient subi des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger.

Tous les services d’urgence sont immanquablement au rendez-vous, et Melanie Morin indique qu’en plus des pompiers municipaux et de la SOPFEU deux avions-citernes travaillent présentement sur le cas du feu.

La route 138 est fermée à la circulation.

Renaud Cyr

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