Un contrat pour des travaux à l’aéroport de Baie-Comeau 

Par Karianne Nepton-Philippe 9:30 AM - 25 mai 2026
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Aéroport de Baie-Comeau. Photo archives

Un bris est survenu cet hiver sur le souffleur de l’aéroport de Baie-Comeau et le différentiel doit être remplacé. 

La MRC de Manicouagan a reçu deux soumissions et le contrat a été octroyé à l’entreprise Capital Gear Ldt, au coût de 10 988 $ (pièce), plus 350 $ (livraison).

La MRC a aussi reçu une demande de l’entreprise Olitech Diesel, qui veut acquérir une bâtisse située près de l’aéroport. Elle accorde donc un bail de 25 ans pour la location de ce terrain.

Épicerie de Baie-Trinité 

L’épicerie Steeve Gagné de Baie-Trinité doit effectuer des travaux pour l’amélioration de ses installations sanitaires à la suite d’une notification par le ministère de l’Environnement quant à son système de traitement des eaux usées.

Le projet a été déposé au conseil de la MRC de Manicouagan afin d’obtenir une aide financière. La MRC versera un montant de 96 150 $ à partir du Fonds régions et ruralité (volet 4). 

Entente pour le développement en tourisme 

La MRC de Manicouagan injecte une somme maximale de 41 625 $ par année, sur une période de trois ans, dans une Entente sectorielle de développement en tourisme. Cette entente (2026-2028) voit le jour afin de développer des projets pour le tourisme sur l’ensemble de la Côte-Nord.

L’Association touristique régionale (ATR) Tourisme Côte-Nord agit à titre de spécialiste et d’expert en développement touristique. La MRC de Manicouagan sera aussi représentée au sein du comité de gestion de l’Entente. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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