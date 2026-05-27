CHRONIQUE | Une offre culturelle diversifiée au Centre des arts

La programmation de l’automne 2026 du Centre des arts de Baie-Comeau est officiellement dévoilée. La soirée de lancement avait lieu le mercredi 20 mai, à l’Espace Alcoa, où une vive effervescence se faisait sentir et où seuls quelques sièges étaient encore vacants.

Fraîchement installée à Baie-Comeau, je découvre encore la vie culturelle de la ville. J’ai donc été frappée, dès mon arrivée au Centre des arts mercredi après-midi, par le stationnement bondé, les cocktails de bienvenue, les bouchées raffinées et la salle comble.

Toutefois, ce qui m’a le plus saisie, c’est la variété contenue dans la programmation musicale révélée avec passion par Sylvie Pouliot, Fanny Lessard et Marie-Josée Guitar. Autour de moi, hommes et femmes soigneusement vêtus semblaient tout aussi ravis que moi, s’échangeant chuchotements et regards complices entre chaque annonce des spectacles à venir.

Une chose est certaine : un sérieux travail de diversification se cache derrière le line-up automnal. Je pense notamment à l’énergie pop rock éclatée de Bleu Jeans Bleu, qui cohabitera avec le folk aux accents pop de l’auteur-compositeur-interprète Elliot Maginot, tandis qu’Alicia Moffet apportera sa touche pop et R&B avec son nouvel album No, I’m Not Crying.

Je suis particulièrement impatiente d’assister au plateau double réunissant Ping Pong Go et Les Lunatiques, où la synth pop du duo montréalais rencontrera le garage rock psychédélique du quintette.

Plus loin dans la brochure, on retrouve également le rock québécois de Dan Bigras, qui rendra hommage à Gerry Boulet. Le tout se mêlera aux sonorités jazz, folk et indie pop du spectacle Les Flambettes III, composé d’un quatuor d’artistes émergents, ainsi qu’aux influences classiques, jazz et folk du groupe Banistan, porté par les rythmes des Balkans.

Je n’avais jamais entendu parler de Banistan avant la soirée de lancement, et je ne vous cacherai pas que je suis très curieuse de découvrir les sonorités progressives de ce quintette montréalais, composé d’un violon, d’un banjo, d’une guitare, d’un accordéon et d’une contrebasse.

Marina Orsini viendra également ajouter sa couleur à cette prochaine saison. La brochure met aussi de l’avant Clément Jacques, qui refuse de se conformer à un style musical précis, viendra nous faire écouter son dernier disque IRIS.

Sans oublier les influences rock et disco du nouvel album Symbiose de France D’Amour, qu’elle présentera cet automne aux Baie-Comois.

Je ne peux m’empêcher d’éprouver une sorte de fierté pour elle. Sa voix ayant bercé mon enfance, je m’émerveille devant un 15e disque de sa part, comme un véritable cadeau qu’elle décide de nous offrir.

Finalement, la prochaine programmation musicale réunira La Bottine Souriante et son trad québécois, le groupe ONE, qui interprétera les chansons d’ABBA, ainsi que la grande Marie-Michèle Desrosiers avec son spectacle Un piano pour Noël, aux allures classiques et distinguées. Sa douce voix adorée de tous dans Beau Dommage, viendra assurément nous plonger dans une belle nostalgie du temps des fêtes.

Après avoir dévoilé le thème « la récolte » pour la saison suivant la période estivale, la directrice de l’établissement Sylvie Pouliot prononce un puissant discours éditorial.

« En cette saison d’automne, je regarde notre parcours avec gratitude et conviction. La culture n’est pas un luxe, elle est un fondement. Elle nourrit notre regard sur le monde, elle ouvre un espace de dialogue, elle nous rappelle que derrière chaque histoire se cache une humanité partagée. À l’heure où tout va vite, où les écrans remplacent parfois les rencontres, la culture nous ramène à l’essentiel : se rassembler, penser, ressentir et grandir ensemble. Parce qu’au fond, la culture, c’est ce qui nous rend plus humains ».

J’espère sincèrement voir la vie culturelle de Baie-Comeau continuer de rayonner. Cette programmation en est d’ailleurs une preuve éloquente.

Et je n’ai même pas parlé des humoristes, comédiens, danseurs et autres artistes qui viendront compléter l’affiche de la saison automnale 2026.