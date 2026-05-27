L’école Serge-Bouchard félicitée pour son programme d’éducation intermédiaire 

Par Karianne Nepton-Philippe 3:00 PM - 27 mai 2026
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École secondaire Serge-Bouchard. Photo Johannie Gaudreault

L’école Serge-Bouchard de Baie-Comeau a été évaluée par l’Organisation du Baccalauréat International, qui souligne positivement l’ensemble du programme d’éducation intermédiaire (PEI).

L’Organisation du Baccalauréat International chapeaute le PEI partout dans le monde et elle a procédé à une visite de l’école à Baie-Comeau les 26 et 27 janvier.

« Selon la direction de l’établissement, il s’agit d’un rapport très positif, qui confirme tant la qualité du programme que l’engagement du personnel et des élèves du PEI à l’école Serge-Bouchard », peut-on lire dans un communiqué du Centre de services scolaire de l’Estuaire. 

L’évaluation a lieu tous les cinq ans et les coordonnatrices du programme à l’école secondaire Serge-Bouchard, soutiennent que ce rapport est l’un des plus positifs adressés à l’établissement depuis qu’il dispense le PEI.

Le rapport souligne plusieurs points positifs, comme la qualité du programme, les valeurs d’ouverture et de respect de l’établissement, le sentiment d’appartenance, l’engagement du personnel, les ressources en place pour les jeunes et les activités d’apprentissage.

Rappelons que l’école Serge-Bouchard dispense le programme d’éducation intermédiaire depuis l’année scolaire 1998-1999.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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