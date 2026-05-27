Un nouveau président au Club Lions de Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 2:19 PM - 27 mai 2026
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La présidente sortante du Club Lions de Baie-Comeau, Lion Anny Hamilton, a transmis le flambeau au nouveau président, Lion Mathieu Pelletier. Photo Karianne Nepton-Philippe

Le Club Lions de Baie-Comeau accueille son nouveau président. La présidente sortante, Lion Anny Hamilton, a transmis le flambeau au nouveau président, Lion Mathieu Pelletier.

À l’occasion de la soirée de la charte tenue le 23 mai, le Club Lions a procédé à la passation officielle de la présidence.

« Sous la présidence de Lion Anny Hamilton, le Club Lions a poursuivi sa mission avec dynamisme et générosité. Son implication, son leadership et son désir sincère d’aider les gens auront permis au club de réaliser des retombées concrètes dans la communauté au cours de la dernière année », peut-on lire dans un communiqué du Club Lions. 

Les membres ont cumulé plus de 2 000 heures de bénévolat, en plus d’offrir plus de 23 500 $ en aide alimentaire ainsi que 15 000 $ en soutien aux familles et aux organismes du milieu.

De son côté, Lion Mathieu Pelletier, qui est membre depuis 11 ans, mentionne entamer son nouveau mandat avec enthousiasme. 

Il commence avec l’arrivée de la thématique 2026-2027 : Servir avec cœur, s’amuser avec fierté.

« Notre force comme Club Lions est de rassembler des gens qui veulent faire une différence concrète ici, chez nous. Nous allons poursuivre cette mission avec énergie, cœur et fierté », déclare-t-il. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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