École Serge-Bouchard : les textes de trois élèves publiés dans un recueil

Par Karianne Nepton-Philippe 10:42 AM - 28 mai 2026
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On aperçoit ici le coéditeur du recueil, Félix Picard Copeau, les auteurs Marilou Davidson et Félix Thériault, ainsi que l'enseignant François Bouchard. Absente sur la photo : Anne-Erin Hervieux. Photo courtoisie

Les textes de trois élèves de cinquième secondaire de l’École secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau ont vu leurs textes publiés dans un recueil de nouvelles.

Tout part d’un processus de création, qui est aujourd’hui devenu une tradition pour l’enseignant François Bouchard.

Au départ, c’est l’ensemble des 25 élèves du groupe qui ont été invités à rédiger un texte sous le thème « Quand la musique rejoint l’écriture ».

Les jeunes devaient périodiquement remettre une partie de leur récit pour une évaluation, qui comptait pour une proportion de la note de leur cours de français.

Ceux qui le souhaitaient pouvaient ensuite pousser l’exercice encore plus loin, dans l’espoir d’être édités, en suivant un réel processus d’auteur comprenant rédaction, corrections et révisions.

Le recueil a été lancé officiellement devant la classe le 26 mai. Les auteurs ont alors présenté un résumé de leur histoire en plus de lire un extrait et de témoigner de leur expérience dans ce processus de création.

Un travail de collaboration

Pour la troisième année, c’est l’enseignante d’arts plastiques, Stéphanie Clément, qui signe l’illustration de la page couverture du recueil.

Ensuite, Félix Picard Copeau, un élève du groupe de finissants, a aussi agi comme coéditeur tout au long du processus, assumant notamment la tâche de correcteur.

Ce livre sera disponible à la bibliothèque de l’école, mais aussi à la bibliothèque municipale Alice-Lane de Baie-Comeau.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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