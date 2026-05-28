Baie-Comeau : décès de l’ancien conseiller municipal Yvon Boudreau 

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Par Roseline Pelletier 2:32 PM - 28 mai 2026 Initiative de journalisme local
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Yvon Boudreau (1952-2026) Photo archives 

L’ancien conseiller municipal, Yvon Boudreau, de la Ville de Baie-Comeau est décédé le jeudi 21 mai. 

La ville de Baie-Comeau a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook le 28 mai.   

M. Boudreau a travaillé comme conseiller municipal du quartier Saint-Georges durant quatre mandats, entre 1994 et 2017. 

« Un lien spécial unit les élus municipaux, qu’ils soient en fonction ou retirés de la vie publique. Au nom du conseil municipal, je tiens à rendre un hommage à M. Boudreau pour son engagement et sa contribution à la vie municipale ainsi qu’au développement de notre territoire. J’offre à sa famille mes plus sincères condoléances », déclare le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, sur Facebook. 

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Roseline Pelletier

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