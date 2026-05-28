Philippe Brach à la rencontre des jeunes Septiliens grâce au Festif !

Grâce au partenariat entre l’organisme ACLAM — Secondaire en spectacle et le Festif ! de Baie-Saint-Paul, les élèves des écoles secondaires de Sept-Îles ont pu avoir une rencontre privilégiée avec Philippe Brach.

L’initiative s’inscrit dans la 9e édition du projet Le Festif ! à l’École, qui atteindra cette année près de 80 établissements scolaires dans 14 régions administratives du Québec.

L’auteur-compositeur-interprète, originaire du Saguenay et gagnant de six Félix, a rencontré des élèves des écoles secondaires de Sept-Îles, jeudi. Celui qui aime dire qu’il se met en jachère pendant 3-4 ans entre ses projets musicaux accepte chaque année de participer aux rencontres du Festif ! à l’école.

« C’est juste une opportunité pour aller jaser avec les jeunes humains. Je trouve que c’est un reality check. C’est un diapason direct avec une jeunesse qui à tous les 3-4-5 ans, change. Tu penses que tu as compris c’était quoi la jeunesse, puis 5 ans après, tu es dans le champ. Ça me nourrit carrément », dit Philippe Brach.

Ce que l’artiste aime lors de ces rencontres avec les jeunes, c’est de bousculer les codes habituels.

« J’aime ça rentrer sur scène en disant des niaiseries. Leur faire réaliser qu’il n’y a pas juste le cadre souvent assez strict de l’école, parce qu’il y en a beaucoup qui ne se reconnaissent pas là-dedans, comme moi. Je ne me reconnaissais pas tant là-dedans, à l’époque. C’est quelque chose que je trouve vraiment enrichissant chaque fois », dit le chanteur.

L’effet est d’ailleurs réussi, l’auditorium Louis-Jean-Comier, rempli d’élèves de secondaire 5, est pendu aux lèvres de l’artiste et s’amuse grandement à chacune de ses blagues et de ses réflexions sur la vie et la création.

Les ateliers qu’il offre aux élèves ne sont pas axés sur l’apprentissage de technique de création, mais plutôt sur le partage de son parcours d’artiste. Philippe Brach aime échanger avec les adultes de demain, leur montrer que tout est possible dans la vie et que si l’on veut être artiste, c’est une voie qui est réalisable.

« Honnêtement, les gens vont souvent me dire “tu ne peux pas faire ça” ou “tu ne devrais pas faire ça”. Souvent, ils ont leur expérience qui est une seule expérience. On prend ça pour du cash, des fois. Ce n’est pas parce que quelqu’un n’a pas réussi quelque part que tu ne seras pas capable. Surtout que tout est tout le temps en mouvement, partout », dit Philippe Brach.

Au début de sa carrière, Philippe Brach a lui aussi participé à des compétions musicales, entre autres Cégep en spectacle, avec son groupe de musique du cégep, Buffet froid. Selon lui, ce genre d’expérience est très bénéfique pour les jeunes artistes : cela permet en autres de leur donner un élan de confiance.

« C’est aussi de rencontrer d’autres jeunes d’ailleurs qui font un peu les mêmes trip que toi. C’est une époque où tu fais inévitablement ça pour les bonnes raisons, parce que tu aimes ça et puis ça donne l’expérience de scène », dit l’auteur-compositeur-interprète.