Repêchage de la LHJMQ : deux Septiliens espèrent entendre leur nom

Le grand jour approche pour Thomas Bond et Hugo Vaillancourt. Les deux hockeyeurs pourraient être repêchés par une formation de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ), lors de la séance des 5 et 6 juin à Halifax.

Les deux hockeyeurs septiliens, qui ont évolué avec les Élites de Jonquière M18 AAA lors de dernière saison, espèrent entendre leur nom au repêchage, mais ne se mettent aucune pression face à ce moment.

« Je souhaite que ça arrive, mais on va voir rendu là-bas. C’est un rêve de se faire repêcher. Depuis que je suis tout petit que je souhaite du plus profond de mon cœur de me faire repêcher », a dit l’attaquant Thomas Bond, qui sera encore admissible dans un an. « Je ne me mets pas de pression avec ça. Je me dis que si c’est pour arriver, tant mieux. Comme ça, je peux juste être content au final. Je ne peux pas être déçu. ».

Le Septilien se rendra en Nouvelle-Écosse en bonne compagnie, celle de ses parents et de ses deux grands-mères. « Autant moi que ma famille souhaitons que je me fasse repêcher. C’est une grosse fierté. Ça va être un super beau voyage avec de super beaux souvenirs », a-t-il fait savoir.

Pour sa part, Hugo Vaillancourt, originaire de Longue-Pointe-de-Mingan, se dit vraiment excité à l’approche du repêchage. « J’ai juste super hâte de vivre ce moment-là et d’en profiter à 100 %. Ça va vraiment être une belle histoire », a-t-il dit.

Hugo Vaillancourt sera bien accompagné à Halifax. Sa famille au complet y sera, parents, tantes, cousins, cousines… « Il n’en manquera pas un », a-t-il lancé.

Le repêchage c’est un peu une récompense de tous les sacrifices que le défenseur originaire de Longue-Pointe-de-Mingan, déménagé à Sept-Îles, a mis depuis qu’il est tout petit, depuis qu’il a débuté le hockey à l’âge de 4 ans.

« Depuis ce temps-là, ça a toujours été le hockey ma plus grande passion. Selon moi, le repêchage, c’est tout le fruit de mes efforts qui finit par payer. »

Même s’il est listé en cinquième ronde par le Centre de soutien au recrutement, Hugo Vaillancourt ne se fait aucune attente. De cette façon, il n’aura pas de déceptions.

« C’est sûr que j’aimerais beaucoup entendre mon nom au repêchage, mais pas d’attentes, pas de déceptions. »

Des équipes intéressées

Les deux hockeyeurs ont eu des entretiens avec des équipes dans les dernières semaines. Sept clubs différents pour Bond, six pour Vaillancourt. Des chiffres en date du 21 mai.

Thomas Bond ne s’attendait pas à autant. « Je suis vraiment content de voir qu’il y a beaucoup d’équipes comme ça qui me parlent, qui sont intéressées envers moi. »

Parmi elles, il y a entre autres les Saguenéens de Chicoutimi.

Parmi les équipes qui se sont informées auprès de Hugo Vaillancourt, il y a eu l’Armada de Blainville-Boisbriand et les Sea Dogs de Saint John qui l’ont appelé.

Les hockeyeurs sont notamment questionnés à propos de leur parcours scolaire, de la relation avec leur famille, de leur personnalité en dehors de la patinoire.

« Ils [recruteurs] viennent voir les games pendant l’année. Sur la glace, ils savent ça ressemble à quoi, mais ils ne côtoient pas le jeune en dehors de la glace », d’indiquer Vaillancourt.

Portrait

Bond, 5′ 9” et 158 lb, et Vaillancourt, 6’00 et 165 lb, en étaient tous les deux à leur première saison avec les Élites de Jonquière lors de la saison 2025-2026.

Le premier était un des rares joueurs âgés de 15 ans dans le M18 AAA. Il a eu 16 ans à la fin avril.

« Tu joues avec des 16-17 ans. C’est sûr que, physiquement, c’est un peu plus dur au début. La vitesse du jeu aussi. Mais c’est pas long que tu t’habitues à la vitesse du jeu et au physique », a-t-il mentionné.

« Ç’a été une grosse saison d’apprentissage pour moi. Offensivement, ça a été un peu plus dur (2b-3p en 39 matchs), mais j’ai beaucoup appris défensivement à me placer dans ma zone, à jouer sans la rondelle », a indiqué Thomas Bond. S’il a amélioré cette facette, il dit devoir peaufiner son jeu offensif « pour être un meilleur joueur ».

L’attaquant, qui s’identifie à Zachary Bolduc des Canadiens de Montréal. « Malgré que j’ai pas la même shape que lui, j’ai une bonne vitesse et j’amène un bon forecheck. De plus, ce joueur est bon dans sa zone et possède un super bon tir. »

Thomas Bond se définit comme un joueur qui excelle dans les deux sens de la patinoire, capable d’amener de l’offensive et qui est efficace dans les cercles de mise en jeu.

Quant à Hugo Vaillancourt, il dit s’être beaucoup développé cette année.

« Ma game a beaucoup maturé dans les deux côtés de la patinoire. J’étais un défenseur qui a eu un bon impact sur mon équipe cette année. J’avais un grand rôle dans l’équipe », a mentionné celui qui se décrit comme un leader silencieux.

Le défenseur compare son style de jeu à celui de Mike Matheson des Canadiens. Questionné par des organisations de la LHJMQ à savoir à quel joueur de la LNH Hugo Vaillancourt s’identifiait, il a mentionné le # 8 de la Sainte-Flanelle.

« Je suis un défenseur qui joue sur 200 pieds. J’ai une bonne relance, j’ai de très bons pieds et un bon lancer. Je joue contre les meilleurs éléments adverses très souvent. »