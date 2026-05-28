Unamen Shipu : démolition du presbytère du monstre de la Côte-Nord

Le presbytère du père Joveneau à Unamen Shipu a été démoli le matin du 26 mai, essentiellement pour des raisons de sécurité et de salubrité. Mais si cet événement fait autant de bruit dans la communauté, c’est parce que cette déconstruction survient neuf ans après le dévoilement des actes d’abus sexuels d’Alexis Joveneau sur les enfants de la communauté durant les 39 ans où il y est resté.

Ce matin-là, l’ancien chef du Conseil des Innus d’Unamen Shipu, Bryan Mark, buvait paisiblement son café, lorsqu’il a entendu des craquements de bois. En regardant par sa fenêtre, il fait une découverte qu’il ne sera pas prêt d’oublier : il constate la démolition du presbytère du père Joveneau, ou comme il se fait appeler, le monstre de la Côte-Nord.

Prenant sa voiture pour aller voir la scène de plus près, Bryan Mark découvre qu’il est le premier spectateur sur place. Il capture alors quelques clichés. Rapidement, d’autres personnes se joignent à lui, partageant leur enthousiasme face à cette démolition.

« Tous les gens qui passaient me faisaient des pouces en l’air pour montrer leur bonne humeur. »

Pour l’homme, c’est une victoire. Celui-ci avait dû faire face aux fortes réactions de la population d’Unamen Shipu.

« En 2017, quand on a appris ce qu’il avait fait, certains membres de la population voulaient mettre feu au presbytère et même déterrer le corps d’Alexis Joveneau. »

Cependant, il précise que, dans sa culture, de tels gestes sont de mauvais présages. « Une fois que quelqu’un est enterré, on y touche plus. »

Bryan Mark explique qu’à ce moment-là, il s’est en quelque sorte « engagé moralement » envers les victimes d’Unamen Shipu.

Même s’il précise qu’il n’avait conclu aucune entente formelle avec la population, il avait évoqué l’idée d’organiser un rituel de guérison durant la démolition, si elle devait avoir lieu un jour.

« Je veux juste pas qu’on oublie les victimes là-dedans », fait-il comme commentaire, devant l’impressionnante scène, qui selon lui, nécessite l’enclenchement d’un important « processus de guérison » pour les personnes survivantes des sévices du « monstre de la Côte-Nord ».

Le terrain du presbytère après la démolition. Photo courtoisie

Notons que ce sont Les Oblats de Marie-Immaculée (congrégation missionnaire) qui auraient accepté que la communauté procède à la démolition. La demande était liée à « d’importants problèmes de moisissure, dans le bâtiment qui devenait vieillissant.»

Bryan Mark précise l’éventuelle arrivée de plusieurs visiteurs dans le village pour les jeux interbandes, qui auront lieu sous peu. Il explique qu’il y avait un enjeu « d’embellir la ville ».

L’ancien chef ajoute que, lors de ses visites à Unamen Shipu, le prêtre actuel séjournait toujours dans le presbytère, et qu’il n’était plus sécuritaire pour lui de le faire.

Bryan Mark termine en expliquant au Manic sa désolation d’avoir manqué la destruction de la chambre noire. « Toutes les victimes rapportent la même chambre noire dans leur témoignage, j’aurais aimé assister à sa démolition. »