Camille Gravel : une exposition née du fleuve 

L’artiste Camille Gravel a toujours voulu faire rayonner la région dans ses toiles et cette fois-ci c’est sur le bord de l’eau, à Attitude Nordique, qu’elle est allée puiser l’inspiration qui l’a mené vers une toute nouvelle collection. Mais surtout, vers une exposition qui sort de l’ordinaire.

« Je veux recréer le sentiment d’appartenance que les Nord-Côtiers ont envers le fleuve, à travers cette nouvelle collection », confie l’artiste qui est en pleine création de ses huit toiles composant sa collection.

Camille Gravel s’est laissée bercer par le fleuve pour se rendre là où elle ne s’est jamais rendue à ce jour dans son travail.

« Je veux laisser ça mystérieux pour garder la surprise, mais j’ai osé. Ce sont des compositions jamais vues dans mon travail jusqu’à présent », souligne-t-elle.

Chose certaine, à travers cette collection, elle souhaite éveiller la fierté du territoire.

Toujours en utilisant les grains de café du Manoir du café de Baie-Comeau, elle a créé ses œuvres sur panneaux de bois.

Une expo en nature

C’est une exposition 100 % nature qu’elle proposera le 12 juin. Elle invite les gens à venir découvrir son travail directement à la source de son travail créatif.

« Ce n’est pas seulement une expo. Je veux créer une soirée, une expérience immersive. Les gens vont littéralement marcher dans les mêmes pas que j’ai faits quand je suis allée m’inspirer sur le bord de l’eau », lance Camille Gravel.

Pour assister à l’événement, il faut s’inscrire, car il y aura un service de navette. Au moment d’écrire ces lignes, il reste quelques places.

« Ça fait plusieurs années que je discute avec Coralie d’Attitude Nordique et on essaie de faire un projet ensemble », raconte l’artiste, qui souhaitait depuis longtemps rassembler les gens en sortant des sentiers battus.

« C’est tellement important pour moi de rassembler ma communauté. […] Je suis excitée de montrer mon travail et j’ai vraiment hâte à ce moment-là. », complète-t-elle.

Camille Gravel fait aussi une petite demande spéciale aux gens qui viendront à son exposition.

« Quand je fais une exposition solo, c’est une célébration de mon travail et de tous les gens qui me supportent là-dedans, et je porte toujours une robe blanche. Là, j’aimerais inviter les gens à embarquer dans la thématique et célébrer avec moi en portant du blanc. », termine Mme Gravel.