Des travaux à Manic-5 entraîneront une circulation en alternance

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Par Morgane Busson 5:24 PM - 29 mai 2026 Initiative de journalisme local
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La circulation se fera en alternance tout au long des travaux. Photo Pixabay

Des travaux sur des services publics sur l’évacuateur de crue de Manic-5 auront lieu du 29 mai au 31 août et entraveront la route 389 à Rivière-aux-Outardes. 

La conseillère en communication de la Côte-Nord pour le ministère des Trasports et de la Mobilité durable, Marie-Ève Hébert, précise que ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

Les utilisateurs peuvent consulter le Québec 511 pour en faire le suivi.

La conseillère rappelle que le respect de la signalisation en place est essentiel pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs.

Pour plus d’informations concernant les entraves liées aux charges et dimensions, les gens peuvent consulter le répertoire des ponts à limitations de poids sur le site web du ministère. 

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Morgane Busson

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