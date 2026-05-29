La pluie s’invite aux qualifications 

La pluie a compliqué la fin de la première étape des qualifications de la Coupe Hôtel-Casino de Charlevoix qui était présentée au club de golf Hériot de Drummondville. Trois duos doivent se revoir pour compléter la prolongation tellement il pleuvait.

«Première fois que je vois une compétition arrêter à cause de la pluie », disait Félix-Antoine Froment. Lui et son partenaire Brandon Rattray (Vallée du Richelieu) sont forcés de faire du temps supplémentaire. Quatre formations ont complété les 18 trous avec un pointage de 71. Un a été éliminé au premier trou supplémentaire. Les trois autres ont joué un autre trou et ont obtenu le même pointage. C’est après que le jeu a été arrêté.

Parmi les 15 équipes qui passeront au tour suivant, il y a celle de Michael Leduc (Baie-Comeau) François Mooijekind (Valleyfield) qui a ramené la meilleure carte 64, huit coups sous la normale en formule deux balles, meilleure balle.

Dave (Joliette) et Alex ( le Portage) Beauregard ainsi que le duo de Jean-Sébastien Légaré (Rosemère Fontainebleau) et Simon Camirand (Grand-Mère) ont joué 66 (-6).

Avec une carte de 70, (-2) les champions en titre de la compétition, William Blanchard (Joliette) et Billy Houle (Rosemère) avancent au tour suivant, tout comme le duo de Yohann Benson (le Mirage) et David Girard-Allard (Laval-sur-le-Lac) qui s’est présenté au chalet avec une carte de 67 (-5).

Après la fin de la prolongation, les 16 duos retenus vont jouer une autre partie pour déterminer les huit équipes qui viendront à La Malbaie du 20 au 22 septembre pour la 3e édition de cette compétition présentée au Club de golf du Fairmont Le Manoir Richelieu.

Dans le volet sénior, la pluie est aussi venue chambouler les plans. Il n’y a que le premier neuf trous qui comptent. Des dix duos, cinq ont joué sous la normale. La paire formée de Gregg Cuthill ( Rosemère Fontainebleau) et Martin Plante (Balmoral) a été la meilleure avec un pointage de 31 (-5).

Les huit premiers obtiennent leur billet pour les rondes finales.