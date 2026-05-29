Mysterious Trio sera de passage à L’Ouvre-boîte culturel 

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Par Morgane Busson , Morgane Busson Initiative de journalisme local mbusson@lemanic.ca 7:30 AM - 29 mai 2026 Initiative de journalisme local, Morgane Busson Initiative de journalisme local mbusson@lemanic.ca
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Mysterious Trio sera de passage à L'Ouvre-boîte culturel, à la salle L'Alternative.  Photo archives

Après plusieurs années d’absence, le groupe baie-comois Mysterious Trio retrouvera enfin la scène devant son public. L’Ouvre-boîte culturel a annoncé le retour de la formation pour un concert unique le 6 juin à 20 h à L’Alternative.

Mysterious Trio proposera une soirée divisée en deux temps. La première partie sera consacrée à l’interprétation intégrale de Music Session, l’album lancé en 2009 qui a marqué le parcours de la formation. La seconde partie permettra au public de découvrir de nouvelles compositions inédites.

Pour cette réunion musicale, les membres fondateurs et collaborateurs du trio partageront la scène : Pat Trudel à la guitare et à la voix, Gaston Arsenault à la guitare, à la mandoline et à la voix, Clément Auger aux percussions et à la voix, ainsi que Jacques Roy à la basse.

Les organisateurs promettent une soirée empreinte de retrouvailles, mais aussi de découvertes musicales.

Le spectacle se tiendra à L’Alternative et prendra la forme d’un voyage musical à travers l’histoire du groupe. Photo courtoisie

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Morgane Busson

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