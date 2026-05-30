Baie-Comeau accueille les ambassadeurs de Place aux jeunes

Pendant deux jours, Baie-Comeau est devenue la porte d’entrée de la Côte-Nord pour une soixantaine d’intervenants de Place aux jeunes venus des quatre coins du Québec afin d’échanger sur leurs pratiques et mieux connaître le territoire nord-côtier.

À l’Hôtel Le Manoir, les 27 et 28 mai, la rencontre mi-annuelle de Place aux jeunes en région a réuni les agentes et agents responsables d’accompagner les 18 à 35 ans qui envisagent un projet de vie à l’extérieur des grands centres.

Au programme on pouvait y retrouver formations, ateliers collaboratifs et discussions sur les enjeux liés à l’attraction et à l’intégration de nouveaux arrivants. Pour les représentants nord-côtiers, l’événement constituait aussi une occasion privilégiée de faire connaître leur coin de pays à ceux qui le recommandent ensuite aux candidats qu’ils accompagnent.

« Ça nous permet de leur montrer ce qu’on vit ici et ce qui distingue notre milieu », explique André Larocque, agent Place aux jeunes Manicouagan.

Les participants ont notamment été invités à découvrir les réalités des différentes MRC de la Côte-Nord, les secteurs d’emploi en demande ainsi que le mode de vie propre à ce vaste territoire.

Selon M. Larocque, cette immersion peut faire une réelle différence lorsqu’un jeune cherche un endroit correspondant à ses aspirations. « Quand quelqu’un parle de plein air, de grands espaces ou d’une meilleure qualité de vie, les collègues savent davantage à quoi ressemble le territoire et ce qu’il peut offrir ».

Pour les agentes nord-côtières, la rencontre a aussi permis de sensibiliser leurs collègues aux particularités d’un secteur où les longues distances influencent autant le travail que le quotidien.

« Ça fait comprendre notre réalité », souligne Béatrice Cormier, agente de la Minganie.

« Entre certaines MRC, il y a plusieurs heures de route. Ce n’est pas toujours évident de se rencontrer ou d’organiser des activités communes », explique d’un commun accord les agentes et agents de la Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-Rivières et Minganie.

Luc D’Astous, président de place aux jeunes en région, André Larocque, agent pour la MRC Manicouagan, et Frédéric Raymond, directeur général du programme. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Miser sur le contact humain

Parmi les outils les plus appréciés du programme figurent les séjours exploratoires, qui permettent aux candidats de passer quelques jours sur place avant de prendre une décision.

« Souvent, les gens ont une offre d’emploi, mais connaissent très peu l’endroit où ils pourraient s’établir », raconte une agente du réseau. « Après avoir rencontré des employeurs, visité le milieu et parlé avec des résidents, plusieurs voient les choses autrement. »

L’accompagnement se poursuit d’ailleurs bien après la visite : recherche de logement, garderie, intégration dans la communauté ou simples questions du quotidien.

D’ailleurs, les agents deviennent fréquemment le premier point de repère des nouveaux arrivants. « Les gens veulent se sentir en confiance. On est là pour les guider et les mettre en contact avec les bonnes personnes », résume André Larocque.