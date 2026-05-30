Une médaille d’argent qui change tout pour Machiel Talbot 

La médaille d’argent qu’il a remportée aux Championnats canadiens de Calgary permettra au judoka Machiel Talbot de Baie-Comeau de participer à deux Coupes européennes cet été, une occasion aussi rare qu’exigeante sur le plan financier.

À peine revenu de Calgary, Machiel Talbot voit déjà son horizon sportif s’élargir bien au-delà des frontières canadiennes.

Grâce à sa deuxième place obtenue chez les moins de 21 ans dans la catégorie des moins de 73 kg aux Championnats canadiens ouverts, le judoka de 18 ans a reçu, le 22 mai, une intéressante invitation de Judo Canada.

Il est invité à participer à deux compétitions du circuit européen junior ainsi qu’à un camp d’entraînement international.

Le Nord-Côtier prendra ainsi part à la Prague Junior European Cup, en République tchèque, les 4 et 5 juillet, puis à la Paks Junior European Cup, en Hongrie, les 11 et 12 juillet.

Entre les deux rendez-vous, il participera à un camp d’entraînement à Prague, réunissant des athlètes de plusieurs pays.

« C’est une expérience extrêmement importante. Il va pouvoir accumuler beaucoup d’heures d’entraînement avec des judokas internationaux de haut niveau », explique son père et entraîneur, Stéphane Talbot.

Une porte qui s’ouvre

Cette opportunité découle directement du résultat obtenu à Calgary. « En ce moment, c’est vraiment comme un rêve qui se réalise », avoue le judoka de 18 ans. « Je me suis prouvé à moi-même qu’il est possible d’aller encore plus haut que le niveau national, tout en vivant à Baie-Comeau », ajoute-t-il fièrement.

Selon les critères de Judo Canada, une médaille d’or ou d’argent lors d’une compétition nationale de niveau 2 chez les U21 permet de satisfaire aux exigences d’admissibilité pour certaines compétitions internationales juniors.

Le courriel confirmant cette possibilité est arrivé quelques jours seulement après les Championnats canadiens. « Tout s’est débloqué rapidement », résume sa mère Caroline Lessard.

Pour Machiel Talbot, cette invitation représente une étape importante dans son développement sportif. Le judoka souhaite désormais se mesurer à des adversaires provenant des meilleures nations de judo afin d’évaluer son niveau sur la scène internationale.

Direction Montréal avant l’Europe

Afin de maximiser sa préparation, le Baie-Comois quittera la région pendant le mois de juin pour s’entraîner au Centre sportif Ippon, sur l’île de Montréal.

Le club accueille un groupe de haute performance qui s’entraîne cinq jours par semaine et offre au judoka l’occasion de multiplier les séances avec des partenaires de calibre supérieur.

« On voulait lui donner accès à un environnement qui va l’aider à poursuivre sa progression avant son départ pour l’Europe », expliquent ses parents.

Un défi financier

Si la qualification représente une excellente nouvelle, elle amène également son lot de défis.

Le projet européen est évalué à près de 5 000 $, une somme qui devra être assumée en grande partie par l’athlète. Conscient de tous les enjeux qu’une telle expérience signifie, le jeune athlète se dit reconnaissant d’être si bien entouré.

« Je suis vraiment reconnaissant de tous ceux qui m’aident dans mon parcours et je vais faire mon possible pour avoir les meilleurs résultats », lance-t-il.

Bien que sa médaille d’argent lui ait permis d’obtenir son admissibilité aux compétitions européennes, l’athlète ne tire pas profit actuellement des programmes d’aide financière réservés aux athlètes identifiés « relève » ou « élite » par les instances sportives.

Sa famille explore donc différentes avenues afin de réunir les fonds nécessaires.

« On est en plein dans la logistique et le financement. On cherche des partenaires et on regarde comment la communauté pourrait nous aider », indique Mme Lessard.

À quelques semaines du départ, le jeune judoka et son entourage jonglent ainsi avec les préparatifs sportifs, les déplacements et la recherche de soutien financier.

Une réalité bien connue des athlètes de haut niveau en région, mais qui ne semble pas freiner l’enthousiasme de Machiel Talbot, désormais attendu sur les tatamis européens cet été.