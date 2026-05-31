Incendie de l’ancienne école de Pointe-Parent à Natashquan

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:54 AM - 31 mai 2026
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Incendie de l'ancienne école de Pointe-Parent, à Natashquan Photo municipalité de Natashquan

L’ancienne école de Pointe-Parent, à Natashquan, était la proie des flammes, dimanche matin.

Dans un message sur les réseaux sociaux, la Municipalité de Natashquan précise que la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) est en route et que les pompiers du service de sécurité incendie de Havre-Saint-Pierre ont été contactés.

L’immeuble n’est pas habité.

Plus détails à venir.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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