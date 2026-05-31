La MRC de Manicouagan veut gérer sa protection de l’eau 

Par Karianne Nepton-Philippe 12:30 PM - 31 mai 2026
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La MRC de Manicouagan demande au gouvernement de ne pas appliquer son projet de Règlement sur les pratiques agroenvironnementales. Photo Pixabay

La MRC de Manicouagan demande au gouvernement de ne pas appliquer son projet de Règlement sur les pratiques agroenvironnementales.

Selon elle, il va à l’encontre du travail entamé par l’organisation. 

Ce nouveau projet du gouvernement du Québec vise à remplacer le Règlement sur les exploitations agricoles.

Toutefois, le conseil des maires de la Manicouagan déplore que celui-ci ait été élaboré « sans consultation des représentants municipaux ni pris en compte du processus d’aménagement du territoire ». 

L’adoption de ce règlement retirerait aux MRC et aux municipalités le pouvoir de réglementer les bandes riveraines en milieu agricole afin de protéger l’eau des lacs et des cours d’eau.

Selon ce qu’explique le préfet, les MRC en train d’élaborer des plans climat et de réviser leurs planifications territoriales. 

Ces démarches sont réalisées dans le but « de se conformer aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT) ».

La MRC soutient qu’elle est en mesure d’assurer la protection, la disponibilité et la qualité de l’eau, la conservation des milieux naturels, le maintien du couvert forestier pour assurer la connectivité écologique et la protection de la biodiversité ainsi que le développement des activités agricoles.

De plus, en gardant le contrôle de la gestion, la MRC s’assure aussi de respecter les particularités régionales. 

« Le Projet de Règlement est incohérent avec l’orientation 2 des OGAT qui vise à assurer la conservation des écosystèmes et mise sur une gestion durable et intégrée des ressources en eau », peut-on lire dans une résolution adoptée par la MRC de Manicouagan le 20 mai. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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