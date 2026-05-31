Pointe-aux-Outardes poursuit son engagement envers le Défi Pissenlits

La municipalité de Pointe-aux-Outardes participe au Défi Pissenlits depuis plusieurs années afin de favoriser la pollinisation et sensibiliser les citoyens à l’importance de protéger les insectes pollinisateurs.

Le maire, Julien Normand, affirme que cette initiative fait désormais partie des habitudes de la municipalité.

Le Défi Pissenlits consiste à retarder la première tonte de gazon au printemps pour permettre aux abeilles et autres insectes pollinisateurs de profiter des fleurs de pissenlit.

À Pointe-aux-Outardes, la sensibilisation passe notamment par les réseaux sociaux, mais aussi par le journal municipal Le Cacardeur et les assemblées publiques.

« Même la municipalité retarde la coupe de nos gazons dans les parcs pour favoriser la pollinisation avec les abeilles et les différents insectes », souligne le maire.

Selon lui, cette démarche s’inscrit dans une vision plus large de protection de l’environnement et des milieux naturels.

« Protéger la nature, le Parc Nature et les milieux humides, ça fait partie de notre mission à Pointe-aux-Outardes », affirme-t-il.

Le maire rappelle également l’importance de la pollinisation pour les producteurs agricoles de la région, notamment les bleuetières, où des milliers d’abeilles sont utilisées chaque année.

« On a quatre agriculteurs qui sont des bleuetières. Tous ces gens-là ont des abeilles », précise-t-il.

« Ce n’est pas parce qu’ils voient un pissenlit qu’il faut couper ça et que c’est laid. Ça fait partie de la nature », conclut Julien Normand.