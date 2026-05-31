Un premier tournoi de pickleball réussi à Baie-Comeau 

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Par Morgane Busson 3:00 PM - 31 mai 2026 Initiative de journalisme local
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L'association souhaitait contribuer au soutien de la population et des organismes de la région. Photo courtoisie

L’Association régionale de pickleball de Baie-Comeau a connu un succès lors de la toute première édition de son tournoi, tenue le 23 mai à l’école secondaire Serge-Bouchard.

L’événement a rassemblé 53 joueurs répartis en 46 équipes.

Ils étaient divisés en six catégories distinctes : double femme participation, double femme compétition, double homme participation, double homme compétition, mixte participation et mixte compétition.

L’initiative visait avant tout à remercier les membres de l’association, dont plusieurs sont impliqués depuis sa fondation en 2018, en leur offrant une journée de compétition amicale réservée aux membres.

Le tournoi avait aussi une vocation caritative. Tous les profits amassés lors de la journée ont été remis à Centraide Côte-Nord, pour un montant total de 1 872,50 $. 

Parmi les faits saillants de la compétition, Jean-François Lespérance et Carl Prévéreault ont remporté les honneurs dans la catégorie double homme compétition, tandis que Louise St-Laurent s’est illustrée en décrochant l’or dans deux catégories : double femme compétition avec Line Dallaire et mixte compétition avec Luc Pelletier.

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