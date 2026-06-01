Baie-Comeau : marcher pour un avenir sans sclérose en plaques

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Par Roseline Pelletier 7:49 AM - 1 juin 2026 Initiative de journalisme local
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Le départ des 76 participants lors de la 32e édition de la marche pour la sclérose en plaques. Photo SP Canada Côte-Nord

La 32édition de la marche pour la sclérose en plaques a eu lieu ce dimanche 31 mai au parc des pionniers. SP Canada Côte-Nord confirme avoir reçu pour l’édition 2026, 20 316,00 $ grâce à ses 76 participants.

Bernard Form est un bénévole de longue date au sein de SP Canada Côte-Nord. « J’ai eu mon diagnostic il y a 33 ans, la veille de mon trentième anniversaire. Je me suis quasiment toujours impliqué pour l’organisme depuis sa création », explique-t-il. 

L’homme de 63 ans se considère tout de même chanceux. « J’ai des chums, ils peuvent même plus marcher. Moi je peux encore donner de mon temps à SP Canada. »

Comme chaque année, les marcheurs ont près d’un an pour amasser des fonds. « Des primes sont remises aux participants selon les fonds amassés », explique la directrice de SP Canada Côte-Nord, Kate Porter.

Mai est le mois de la sensibilisation à la maladie de la sclérose en plaques. « C’est une maladie invisible et très méconnue. C’est un peu notre mandat de sensibiliser les gens à ça », conclut la directrice. 

Marie-Andrée Simard, membre du conseil d’administration et Kate Porter, directrice de SP Canada. Photo Roseline Pelletier

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