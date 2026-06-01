L’Alliance des femmes veut un nouveau local aux Escoumins

Par Renaud Cyr 7:00 AM - 1 juin 2026
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Bien que L'Alliance veuille un nouveau bâtiment aux Escoumins, celui qu'ils ont à Sacré-Cœur est en excellente forme après de multiples rénovations. Photo Google Maps

L’Alliance des femmes de Sacré-Cœur a annoncé qu’elle allait ouvrir un point de service aux Escoumins pour élargir ses activités et qu’elle ajoutait deux nouvelles employées pour mener à bien son expansion… mais ce n’était qu’un poisson d’avril.

Ça a commencé par une blague, mais l’organisme a ensuite rectifié le tir en disant que finalement, ce n’en était pas une.

C’est parti d’un poisson d’avril fait à l’occasion de la campagne Le communautaire à boutte !, un mouvement de grève des organismes communautaires de la province qui réclamaient un meilleur financement et de meilleures conditions de travail.

Après avoir annoncé la bonne nouvelle, l’Alliance a toutefois clarifié qu’elle souhaitait que le projet se réalise, mais que le financement n’était pas là.

« Les gens ont vraiment embarqué et ils ont cru ça. Même si on a dit que c’était un poisson d’avril, à la fin de la journée, sur nos réseaux sociaux, on a continué à s’en faire parler par après », raconte Claudie Hovington, une des organisatrices communautaires de l’organisme.

De retour sur terre, l’organisme voudrait bien mener à bien son projet, mais devrait compter sur une hausse de plus de 550 000 $ de plus dans son financement normal.

Claudie Hovington indique que le projet d’agrandissement était déjà abordé parmi ses membres, qui le demandaient depuis un certain temps.

« Il y a des activités qu’on offre à Sacré-Cœur qu’on n’offre pas ailleurs parce qu’on n’a pas l’espace, comme les cuisines collectives », donne en exemple Mme Hovington.

Selon le rapport annuel de l’organisme, les membres sont en augmentation et comptent au, 31 mars, 188 femmes membres, soit 27 de plus que l’année précédente.

« À l’Alliance, on a un calendrier très plein. On voudrait en faire plus, mais on est juste quatre travailleuses », termine l’organisatrice.

Renaud Cyr

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