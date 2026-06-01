Maxi à Sept-Îles : un homme pousse une femme, un autre le menace avec une arme

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:20 AM - 1 juin 2026
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Une altercation entre trois personnes a eu lieu à Sept-Îles, samedi. Photo courtoisie SQ

Une altercation entre trois personnes, samedi, à Sept-Îles, dans le stationnement face au Maxi de Place des Cormiers, a mené à une arrestation.

Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, qui a été retirée depuis, on peut y voir une altercation entre trois individus. Initialement, une confrontation a eu lieu entre une femme et un homme dans laquelle ce dernier pousse la femme qui tombe au sol.

Par la suite, un autre homme intervient et semble braquer une arme à feu vers l’homme impliqué dans l’altercation initiale.

Les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont été appelés à intervenir vers 18h45. Ils ont procédé à l’arrestation de l’homme ayant braqué l’arme à feu. L’homme dans la vingtaine a été rencontré par les enquêteurs.

Selon la SQ, il n’y aurait pas de blessé. L’enquête se poursuit concernant les événements, indique la porte-parole de la SQ, Nancy Fournier.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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