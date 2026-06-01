Tour du monde en vélo à main : Jimmy Pelletier à mi-parcours

Près d’un an après son départ de Québec pour un ambitieux tour du monde à vélo à main, le Baie-Comois d’origine Jimmy Pelletier s’apprête à atteindre la mi-parcours de son aventure. Déjà plus de 20 000 kilomètres ont été parcourus à travers une trentaine de pays, tandis que plus de 250 000 $ ont été amassés pour soutenir la réalisation du futur Complexe Santé Adaptavie.

Parti en juin 2025 pour un périple de 24 mois totalisant 40 000 kilomètres sur cinq continents, l’athlète paralympique québécois Jimmy Pelletier poursuit son tour du monde à vélo à main.

Accompagné depuis le départ par sa conjointe, Manon Bélanger, ainsi que par des bénévoles qui se relaient au fil du parcours, il se trouve actuellement en Europe, où il franchira bientôt le cap symbolique des 20 000 kilomètres.

Cette étape marque la moitié du chemin pour celui qui traverse 30 pays avec un objectif à la fois sportif et philanthropique. Au fil des mois, l’aventurier a dû composer avec les intempéries, les longues distances et un dénivelé cumulatif dépassant déjà les 129 000 mètres.

« Chaque journée sur la route apporte son lot de défis, mais aussi de moments profondément humains. Depuis le départ, l’accueil des gens et l’énergie que nous recevons un peu partout dans le monde nous motivent à continuer. Ce tour du monde est une expérience de vie unique que je suis privilégié de vivre avec Manon et toutes les équipes qui nous accompagnent », affirme Jimmy Pelletier, natif de Baie-Comeau.

Au-delà de la distance parcourue, l’exploit impressionne par son ampleur. En novembre 2025, Jimmy Pelletier avait déjà plus que doublé le précédent record mondial de la plus longue distance parcourue en vélo à main en continu, qui était de 8 557 kilomètres.

La progression du tour du monde coïncide également avec le 10e anniversaire de la Randonnée Jimmy Pelletier. Exceptionnellement organisée en France cette année, l’activité se déroule du 29 mai au 8 juin. Seize cyclistes québécois accompagneront l’athlète sur un tronçon de 675 kilomètres entre Versailles et Orléans.

L’édition 2027 reviendra au Québec et servira de point culminant à l’aventure, alors que plus d’une centaine de cyclistes sont attendus pour souligner la dernière étape du tour du monde.

Une mission au profit d’Adaptavie

Derrière le défi sportif se trouve une importante campagne de financement destinée à soutenir la construction du futur Complexe Santé Adaptavie. Le projet prévoit notamment l’aménagement d’espaces adaptés aux besoins des personnes vivant avec une limitation fonctionnelle, dont une clinique de kinésiologie, un laboratoire de recherche et un portail de diffusion des connaissances.

« Derrière cette aventure, il y a un projet que Jimmy et moi préparons depuis 2019. Aujourd’hui, le voir se réaliser concrètement à travers 30 pays est extrêmement significatif. Au-delà de l’exploit sportif, ce tour du monde permet de mobiliser la population et les partenaires autour d’une mission importante : soutenir Adaptavie et contribuer à la réalisation du futur Complexe Santé Adaptavie », souligne Mario Légaré, directeur général d’Adaptavie et directeur du Tour du monde.

Jusqu’à maintenant, plus de 25 000 kilomètres ont été symboliquement achetés par des donateurs, permettant de recueillir plus de 250 000 $. L’aventure connaît également un important rayonnement sur les réseaux sociaux, où elle a généré plus de cinq millions de vues et attiré quelque 12 000 abonnés en un an.

Un athlète habitué aux défis

Paralympien canadien lors des Jeux de Turin en 2006, Jimmy Pelletier est reconnu pour ses nombreux défis de dépassement de soi. Au cours des dernières années, il a notamment gravi le mont Kilimandjaro à l’aide d’un vélo de montagne adapté et traversé le Canada entre Vancouver et Halifax sur une distance de 7 200 kilomètres en 65 jours.

Fondé en 1980 à Québec, Adaptavie offre des programmes, des activités physiques et des services adaptés visant à améliorer la qualité de vie et l’autonomie des personnes vivant avec une limitation fonctionnelle, physique ou intellectuelle, ou présentant un trouble du spectre de l’autisme.