Des soupers-couchers de soleil à bord de l’Héritage 1 cet été

La Compagnie de navigation des Basques lancera dès le 13 juin une série de soirées gourmandes à bord de l’Héritage 1. Amarré aux quais de Trois-Pistoles et des Escoumins, le navire accueillera le public pour des repas mettant en valeur les produits locaux dans un décor maritime unique.

La Compagnie de navigation des Basques proposera cet été une nouvelle formule d’activités en organisant plusieurs soirées avec souper à bord de l’Héritage 1.

L’initiative permettra aux participants de profiter du fleuve Saint-Laurent et de ses couchers de soleil tout en dégustant des repas préparés en collaboration avec la Boucherie Centre-Ville et la Poissonnerie Les Escoumins.

Le coup d’envoi de cette programmation estivale sera donné le 13 juin à Trois-Pistoles dans le cadre d’un 5 à 7 organisé conjointement avec le comité scientifique de la municipalité. L’événement servira également de vitrine pour le dévoilement du tout premier observatoire scientifique maritime de Trois-Pistoles.

« Venez profiter d’un des plus beaux couchers de soleil du Québec tout en dégustant des soupers soigneusement élaborés en collaboration avec la Boucherie Centre-Ville et la Poissonnerie Les Escoumins », souligne la Compagnie de navigation des Basques par voie de communiqué.

Au total, huit soirées sont prévues au cours de la saison estivale et au début de l’automne. La majorité d’entre elles se dérouleront au quai de Trois-Pistoles, tandis que deux rendez-vous sont prévus au quai des Escoumins, soit les 26 juillet et 7 septembre.

Les activités sont ouvertes à l’ensemble de la population. La CNB invite les personnes intéressées à communiquer avec son équipe pour obtenir davantage de renseignements sur les repas et les modalités de participation.

L’organisation souhaite faire de ces rendez-vous une occasion de rassemblement autour du patrimoine maritime régional.

« Profitons de cette occasion pour célébrer ensemble, dans un cadre maritime unique, la richesse du patrimoine de nos communautés », peut-on lire dans le communiqué.

La Compagnie de Navigation des Basques assure la liaison maritime entre Trois-Pistoles et Les Escoumins du 14 mai au 18 octobre 2026, offrant aux voyageurs une traversée du fleuve Saint-Laurent entre les deux rives.