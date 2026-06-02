Invasion à domicile à Baie-Comeau : quatre personnes arrêtées aux Escoumins

Quatre personnes ont été arrêtées le 1er juin aux Escoumins par la Sûreté du Québec et les policiers de Pessamit, en lien avec l’invasion à domicile survenue la veille à Baie-Comeau.

« C’est un véhicule qui était relié à l’invasion à domicile. […] Les quatre personnes qui ont été arrêtées vont comparaitre aujourd’hui », indique le sergent Hugues Beaulieu de la Sûreté du Québec.

Trois d’entre eux sont mineurs. Ce sont des informations sur le véhicule qui ont permis de procéder à ces arrestations le 1er juin.

Rappelons qu’une invasion à domicile est survenue le 31 mai en soirée sur l’avenue Charles-Guay à Baie-Comeau.

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