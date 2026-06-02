Martini et Talons hauts franchit un nouveau sommet avec plus de 112 000 $ amassés

La 10e édition de Martini et Talons hauts a permis de recueillir la somme record de 112 869 $, dépassant largement l’objectif fixé par les organisatrices. Cette édition anniversaire a également été marquée par un retour aux sources et par une mobilisation de la communauté.

« On est vraiment contents », résume l’organisatrice de l’événement, Vicky Veilleux. Après avoir atteint la barre des 100 000 $ lors de la neuvième édition, elle savait que le défi serait de maintenir cet élan.

Pour souligner les 10 ans de la soirée-bénéfice, plusieurs clins d’œil aux premières éditions ont été intégrés à la soirée. Chaque partenaire a notamment reçu un trophée en guise de reconnaissance.

C’était une façon de souligner le chemin parcouru depuis la première édition, qui comptait huit partenaires et quelques commanditaires. Aujourd’hui, l’événement rassemble 46 partenaires et plus de 70 commanditaires offrant des cadeaux aux participantes.

Tout comme durant la première édition de la soirée, les femmes ont pu repartir avec une coupe de martini, avec le slogan « Martini et Talons hauts » gravé.

L’édition 2026 marquait également le retour d’un président d’honneur, une tradition abandonnée depuis la pandémie. Cette année, ce rôle a été confié à Éric Lefebvre de Lefebvre Industri-AL.

Au-delà des chiffres, l’organisatrice retient surtout l’ambiance qui régnait lors de la soirée.

« Je pense qu’il y avait quelque chose à cette dixième édition-là. Les gens venaient nous voir, ils nous parlaient. Il y avait une énergie sur place qui était vraiment particulière », affirme Mme Veilleux.

Cette émotion s’explique notamment par la cause soutenue cette année. Les fonds recueillis étaient destinés à La Vallée des Roseaux, un organisme dont la mission rejoint les origines mêmes de Martini et Talons hauts.

« Martini et Talons hauts a commencé avec le Relais pour la vie. La Vallée des Roseaux, ça y ressemble, on reste dans l’esprit des premières éditions », témoigne Vicky Veilleux.

Des représentants d’entreprises partenaires, vêtus comme des serveurs, accueillent les participantes à leur arrivée, créant une expérience unique qui contribue à la réputation de l’événement. Photo HC Photographie

Comme les années précédentes, 10 % des sommes recueillies seront également remis à Action Autisme Haute-Côte-Nord Manicouagan, un organisme régional que les organisatrices souhaitent mettre en lumière.

La soirée a accueilli 270 participantes, soit une salle pleine selon la capacité habituelle de l’événement. Malgré ses 10 ans d’existence, Martini et Talons hauts continue d’attirer de nouveaux visages.

« Chaque année, je fais lever les mains aux gens qui ne sont jamais venus. C’est surprenant : on a toujours environ la moitié de la salle pour qui c’est une première », souligne l’organisatrice.

Parmi les traditions les plus appréciées figure l’accueil sur le tapis rouge. « C’est le seul événement où les femmes sont accueillies sur un tapis rouge par des serveurs. C’est vraiment beau », conclut-elle.