Québec lance un service pour accélérer le développement de projets miniers

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Par Manuel Paradis 11:18 AM - 2 juin 2026
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La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Kateri Champagne Jourdain, lance mardi un service d’accompagnement personnalisé pour accélérer les projets que souhaitent développer les entreprises minières dans les régions du Québec.

« L’accélération des projets miniers porteurs est une priorité pour notre gouvernement », selon la ministre et députée de Duplessis. « Avec ce nouveau service, Filon, nous venons simplifier les démarches administratives, réduire les délais et mieux accompagner les entreprises dans leurs échanges avec l’appareil gouvernemental. »

Le service d’accompagnement Filon permettra à chaque projet d’être mis en contact avec un expert, qui guidera et référera les entreprises dans leurs démarches administratives et de faciliter les échanges avec les différents ministères concernés. L’objectif du nouveau service est d’accélérer la réalisation des différentes étapes d’approbation prévues par le processus gouvernemental.

Cette initiative vient répondre à plusieurs associations minières qui exprimaient le besoin de simplifier et d’accélérer le fardeau administratif lié au développement des projets.

Selon les informations rendues disponibles, le service sera d’abord offert à des entreprises minières ciblées par le gouvernement, dont les projets sont déjà avancés.

Dès l’automne les projets ayant déposé une évaluation économique préliminaire pourront bénéficier de l’accompagnement.

« Dans le contexte géopolitique actuel, le Québec a une occasion réelle de se positionner comme leader à l’international », explique Mme Champagne Jourdain. « Aller plus vite aujourd’hui, c’est renforcer notre position économique pour demain. […] On met tous les leviers en place pour créer un environnement d’affaires plus favorable et compétitif. »

Rappelons que le gouvernement du Québec a mis en place d’autres mesures pour accélérer les projets de développement économique, comme la révision de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, visant à réduire les délais administratifs. Il y a aussi la création du Fonds pour les minéraux critiques et stratégiques doté d’une enveloppe de 2,5 milliards de dollars, ainsi qu’un fonds pour encourager la participation financière des communautés autochtones aux projets économiques.

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Manuel Paradis

Manuel Paradis est basé à Sept-Îles, où il couvre l’actualité et les enjeux économiques de la Côte-Nord. Titulaire d'une maîtrise en économique de l'Université Laval... Lire la suite

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