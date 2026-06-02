Un nouveau partenariat pour les livres scolaires au Cégep de Baie-Comeau

À la suite de la fermeture de sa coopérative, le Cégep de Baie-Comeau s’est tourné vers un partenaire local afin d’assurer l’accès aux livres obligatoires pour sa population étudiante dès la prochaine année scolaire.

Le Cégep de Baie-Comeau a annoncé la conclusion d’une entente avec la Librairie A à Z pour la distribution des ouvrages pédagogiques requis aux étudiantes et étudiants.

Ce partenariat fait suite à la dissolution de la Coopérative du Cégep, entérinée le 7 avril dernier. Pour l’année scolaire 2026-2027, un point de service temporaire sera aménagé dans l’ancien local de la coop au début des sessions d’automne et d’hiver.

Géré par l’équipe de la Librairie A à Z, il permettra aux étudiants de se procurer leurs manuels directement sur le campus pendant une période déterminée.

À l’extérieur de ces périodes, les ouvrages demeureront disponibles à la Librairie A à Z. Les personnes inscrites à la formation continue pourront également profiter de ce service.

« Cette entente permet de maintenir un accès simple et efficace aux livres obligatoires, sans coûts supplémentaires pour les étudiantes et les étudiants », souligne la directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier.

La propriétaire de la Librairie A à Z, Lucie Jourdain, affirme pour sa part être fière de contribuer à la réussite scolaire en facilitant l’accès au matériel nécessaire aux études.

Les modalités entourant les périodes d’ouverture du point de service seront communiquées à la communauté collégiale avant le début de chaque session.