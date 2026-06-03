CISSS Côte-Nord : une première au Québec

Le CISSS de la Côte-Nord et le Cégep de Baie-Comeau unissent leurs forces pour former une nouvelle relève d’intervenants spécialisés en pacification et en sécurité.

Le CISSS de la Côte-Nord et la formation continue du Cégep de Baie-Comeau lancent un programme de formation sur mesure destiné aux futurs intervenants spécialisés en pacification et en sécurité (ISPS), une initiative présentée comme unique au Québec.

Offerte aux personnes embauchées comme ISPS à Baie-Comeau et à Sept-Îles, cette formation rémunérée de 72 heures a été conçue pour répondre aux réalités du terrain. Les participants y développeront notamment des compétences en relation d’aide, en communication, en intervention auprès de différentes clientèles ainsi qu’en protection de l’intégrité physique et psychologique.

Les ISPS jouent un rôle clé dans les milieux d’hébergement en assurant l’accompagnement, la surveillance et le soutien des usagers, notamment lors de situations de crise. Ils contribuent également à leur réadaptation et à leur bien-être au quotidien.

Déployée en mode virtuel, la formation peut être suivie au rythme de chaque participant et comprend une période de supervision en milieu de travail au début de l’emploi.

Pour accéder au programme, les candidats doivent détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent, ou encore posséder six mois d’expérience pertinente. Ils devront également réussir un test physique à l’embauche.

Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature dès maintenant. La formation sera offerte jusqu’au 1er décembre 2026. Une séance d’information est également prévue au cours des prochaines semaines.